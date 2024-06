Los Angeles. Mit dem Song „Butterfly“ wurde die Band „Crazy Town“ weltberühmt. Jetzt ist ihr Leadsänger Seth Binzer im Alter von 49 Jahren gestorben.

Seth Binzer, Leadsänger der Band „Crazy Town“, auch bekannt unter seinem Künstlernamen „Shifty Shellshock“ starb im Alter von 49 Jahren. Die Nachricht wurde von Binzers Pressesprecherin gegenüber US-Medien bestätigt. In einer Erklärung hieß es. Binzer sei „ein mutiger Kämpfer gewesen. So voller Talent, Licht, Mitgefühl, Liebe und Anmut. Er wird von so vielen vermisst werden. Er war eine dieser Seelen, die magnetisch waren. Wir werden dich vermissen, Seth. Wir sind untröstlich. Danke für dein Talent und deinen Beitrag zu unserer Musikindustrie. Wir alle waren gesegnet, dich gehabt zu haben.“

Todesursache von Seth Binzer noch unklar

Demnach starb Binzer bereits am Montag in Los Angeles. Die Todesursache sei noch unklar und werde derzeit untersucht. Binzer war unter anderem Leadsänger des berühmten Songs „Butterfly“ von Crazy Town. Binzer und Bret Mazur gründeten die Rap-Rock-Band Mitte der 1990er Jahre gemeinsam, später trat Adam „DJ AM“ Goldstein der Gruppe noch bei.

Crazy Town wurde Anfang der 2000er Jahre mit dem Hit „Butterfly“ populär. Die Band verkaufte mehr als sechs Millionen Exemplare ihres 1999 erschienenen Debütalbums „The Gift of the Game“. Nachdem Crazy Town 2002 ihr zweites Studioalbum „Darkhorse“ herausgebracht hatten, trennten sich Binzer und Mazur. Binzer arbeitete weiter als Songwriter, Produzent und Tontechniker für Bands wie The Plain White Tees, Julien K und Hollywood Undead, um nur einige zu nennen, wie aus der Biografie der Band auf ihrer Facebook-Seite hervorgeht.