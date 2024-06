Berlin/Gran Canaria. Wieder wurde ein Hai in der Nähe des Strandes der Urlaubsinsel Gran Canaria gefilmt. Jetzt suchen Einsatzkräfte nach dem Tier.

Wieder Hai-Alarm auf Gran Canaria: Nachdem vergangene Woche aufgrund von Hammerhaien an der Küste mehrere Badestrände abgesperrt werden mussten, sind die Behörden nun erneut in Sorge: Ein neues Video in den sozialen Medien zeigt einen Hai, der in Richtung Strand schwimmt.

Das Video soll bei den Clavellinas-Klippen in der Nähe des Salinetas-Strandes aufgenommen worden sein, berichtet „Teneriffa-News“. Alle Badegäste mussten sofort das Wasser verlassen. Die Rettungsdienste sind in Alarmbereitschaft und halten Ausschau nach dem Hai, angrenzende Strände würden aber nicht abgesperrt.

Nähe der Haie zum Strand sei unüblich

Bei der Sichtung eines Hais in der vergangenen Woche reagierten die Behörden deutlich strikter. Es wurden drei Strände für Urlauber abgeriegelt, darunter auch der Salinetas-Strand. Einsatzkräfte suchten mehrere Tage nach dem Tier und gaben die Strände erst wieder frei, nachdem sichergestellt war, dass der Hai verschwunden war.

Gefährlich seien Haie für Badegäste an den kanarischen Stränden aber nicht, heißt es in einer Mitteilung, auf die sich „Teneriffa-News“ bezieht. Im Frühjahr sei es normal, dass sich die Tiere in Strandnähe aufhalten.

Besonders bei den letzten Sichtungen ist aber die Nähe der Haie zum Strand. Weil die Tiere ungewöhnlich nahe an die Buchten herankamen, hätten Behörden vergangene Woche strikter reagiert als üblich.

fmg