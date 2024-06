London/Miami . Sutherland spielte unter anderem in „Die Tribute von Panem“ und „Stolz und Vorurteil“ mit. Nun ist der Schauspieler mit 88 Jahren gestorben.

Donald Sutherland ist tot. Das berichtet unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf den Agenten des kanadischen Schauspielers. Sutherland starb demnach im Alter von 88 Jahren in Miami.

Sein Sohn Kiefer Sutherland, ebenfalls Schauspieler, bestätigte den Tod seines Vaters auf der Plattform X: „Mit schwerem Herzen sage ich euch, dass mein Vater, Donald Sutherland, gestorben ist. Ich persönlich denke, dass er einer der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films ist. Nie von einer Rolle eingeschüchtert, gut, schlecht oder hässlich. Er hat geliebt, was er getan hat, und getan, was er geliebt hat, und um mehr kann man nicht bitten. Ein gut gelebtes Leben.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Donald Sutherland spielte in über 150 Filmen mit

Bekannt ist der 1935 in der kanadischen Provinz New Brunswick geborene und vielfach ausgezeichnete Sutherland unter anderem als skrupelloser Präsident Snow aus der „Tribute von Panem“-Reihe. Seit den 1960er Jahren hatte der fünffache Vater in über 150 Filmen und TV-Produktionen mitgespielt – und dabei mit enormer Wandlungsfähigkeit jedes Genre bedient.

Der Kriegsklassiker „Das dreckige Dutzend“ (1967) war sein erster internationaler Erfolg. Es folgten Filme aus diversen Genres: „M*A*S*H“ (1970, Komödie), „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ (1973, Horror), „Eine ganz normale Familie“ (1980, Drama), „JFK – Tatort Dallas“ (1991), „Die Jury“ (1996, Justizthriller), „Space Cowboys“ (2000, Science-Fiction), „Unterwegs nach Cold Mountain“ (2003, Romanverfilmung), „Stolz und Vorurteil“ (2005, Romanverfilmung), „Kill the Boss“ (2011, Komödie) und weitere.

Bildergalerie: Diese Promis sind 2024 gestorben

Diese Prominenten sind 2024 gestorben Donald Sutherland spielte im Lauf seine Karriere in über 150 Filmen mit und wurde vielfach ausgezeichnet. Mitte Juni starb er im Alter von 88 Jahren. © DPA Images | Raúl Terrel Klaus Töpfer, ehemaliger Bundesumweltminister, ist am 8. Juni mit 85 Jahren gestorben. Bis ins hohe Alter setzte er sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein. © DPA Images | Uwe Anspach Ruth Maria Kubitschek, Grande Dame des deutschen Film- und Fernsehschauspiels, ist am 1. Juni im Alter von 92 Jahren in der Schweiz gestorben. © dpa | Fabian Bimmer Er war als Kommissar Bruno Ehrlicher über Jahre das Gesicht des Dresdner und Leipziger „Tatort“. Am 5. April starb Peter Sodann im Alter von 87 Jahren. © DPA Images | Arno Burgi Der kanadische Schauspieler Kenneth Mitchell ist am 24. Februar im Alter von 49 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung gestorben. Er spielte in „Captain Marvel“ und „Star Trek: Discovery“ mit. © Getty Images | GABE GINSBERG Der Schauspieler Horst Naumann, bekannt aus dem „Traumschiff“ und der „Schwarzwaldklinik“, starb am 19. Februar im Alter von 98 Jahren. © picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON Der einstige Fußball-Weltmeister Andreas Brehme starb am 20. Februar im Alter von 63 Jahren. © DPA Images | Tobias Hase Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist am 16. Februar in Haft in einem russischen Straflager gestorben. © DPA Images | Pavel Golovkin Die Schauspielerin und Sängerin Johanna von Koczian („Das bisschen Haushalt“) starb am 13. Februar in Berlin. © picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, ulrike blitzner Toby Keith, Sänger und Schauspieler aus den USA, bei der 46. Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala im Marriott Marquis. Keith ist am 5. Februar im Kreise seiner Familie gestorben. © DPA Images | Evan Agostini Der deutsche Musikproduzent Frank Farian verstarb am 23. Januar 2024. Er wurde 82 Jahre alt. © picture alliance/dpa/Frank Farian | Milli Segieth Shawn Barber ist am 17. Januar im Alter von 29 Jahren gestorben. Er war ein kanadischer Leichtathlet und wurde im Jahr 2015 Stabhochsprung-Weltmeister. © Christian Charisius/dpa | Unbekannt Hertha Präsident Kay Bernstein verstarb am 16. Januar 2024 mit 43 Jahren. © Jean-Marc Wiesner/dpa | Unbekannt James Kottak, Drummer bei den Scorpions, starb am 9. Januar 2024 im Alter von 61 Jahren. © Etienne Laurent/EPA/dpa | Unbekannt Der mexikanisch-amerikanische Schauspieler Adan Canto ist am 8. Januar 2024 im Alter von 42 Jahren gestorben. Er spielte in Filmen wie „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit oder „The Following“ mit. © dpa | Christopher Smith Franz Beckenbauer war der „Kaiser“ des deutschen Fußballs. Am 7. Januar 2024 ist er im Alter von 78 Jahren gestorben. © AFP | Christof Stache Mario Zagallo ist am 5. Januar 2024 verstorben. Er wurde 92 Jahre alt. Zagallo war ein brasilianischer Fußballspieler und Trainer. Mehrfach erlangte er im Laufe seiner Karriere den Weltmeistertitel. © Hassan Ammar/AP/dpa | Unbekannt Christian Oliver verstarb am 4. Januar 2024. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle des Hauptkomissars Jan Richter in der Serie „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“ im Jahr 2002 berühmt. © Frank Rumpenhorst/dpa | Unbekannt Die Schauspielerin Glynis Johns starb am 4. Januar 2024 im Alter von 100 Jahren. Johns wurde durch den Filmklassiker „Mary Poppins“ im Jahr 1964 weltberühmt. © dpa | CARLOS RENE PEREZ Der Gründer der nach ihm benannten Optikerkette Günther Fielmann starb am 3. Januar 2024. © DPA Images | Kay Nietfeld 1 / 20

Sutherland erhielt unter anderem zwei Emmys (1996, 2003). In Hollywood wurde er 2011 mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ verewigt – gleich neben der Plakette seines Sohnes Kiefer. Doch die höchste Ehre – einen Oscar – wurde ihm nicht zuteil. Trotz seiner vielen herausragenden Rollen war Sutherland nie für einen Oscar nominiert. Die Film-Akademie würdigte ihn 2017 immerhin außerhalb des Wettbewerbs mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.

bef/dpa