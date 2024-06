Essen.. In der Galaxie SDSS1335+0728 erwacht plötzlich ein massereiches schwarzes Loch. Ein laut Wissenschaft bisher beispielloses Verhalten.

Bereits Ende 2019 ist den Forschern aufgefallen, dass eine bis dato unauffällige Galaxie plötzlich immer heller leuchtete, heller als je zuvor: Die Galaxie namens SDSS1335+0728 erwacht. Grund für die Veränderungen: ein plötzliches Erwachen eines massereichen schwarzen Loches. Es ist das erste Mal, dass so eine Entwicklung in Echtzeit verfolgt werden konnte. Die Galaxie liegt mehr als 300 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.

„Stellen Sie sich vor, Sie beobachten eine weit entfernte Galaxie seit Jahren, und sie schien immer ruhig und inaktiv zu sein. Plötzlich zeigt ihr Kern dramatische Veränderungen in der Helligkeit, die sich von allen typischen Ereignissen, die wir bisher gesehen haben, unterscheiden“, sagt Paula Sánchez Sáez, Astronomin bei der ESO in Deutschland. Sie ist Erstautorin der Studie, die zur Veröffentlichung in Astronomy & Astrophysics angenommen wurde.

SDSS1335+0728 wird auch heute noch heller und heller, also mehr als vier Jahre später. Die Galaxie wird nun als „aktiver galaktischer Kern“ (AGN) eingestuft – eine helle Region, die von einem massereichen Schwarzen Loch angetrieben wird.

Verhalten des Schwarzen Loches ist „beispiellos“

Mithilfe von Archivdaten und neuen Beobachtungen von mehreren Standorten versuchte das Team der Studie die zunehmende Helligkeit besser zu verstehen. Die Forschenden registrierten, dass die Galaxie mehr Licht im optischen, ultravioletten und infraroten Wellenlängenbereich abstrahlt. Anfang des Jahres (im Februar) begann sie mit der Ausstrahlung von Röntgenstrahlen. „Dieses Verhalten ist beispiellos“, sagt Sánchez Sáez.

„Die naheliegendste Erklärung für dieses Phänomen ist, dass wir beobachten, wie der Kern der Galaxie anfängt, Aktivität zu zeigen“, ergänzt Ko-Autorin Lorena Hernández García von der Universität Valparaíso in Chile. „Wenn das stimmt, wäre dies das erste Mal, dass wir die Aktivierung eines massereichen Schwarzen Lochs in Echtzeit beobachten.“

Massenreiche Schwarze Löcher – die Massen sind hier teilweise über hunderttausendmal größer als die der Sonne – sind im Zentrum der meisten Galaxien zu finden. Auch bei uns in der Milchstraße. Normalerweise schlafen diese Giganten und sind damit nicht gut sichtbar. „Im Fall von SDSS1335+0728 konnten wir das Erwachen des massereichen Schwarzen Lochs beobachten, das sich plötzlich das in seiner Umgebung vorhandene Gas einverleibte und sehr hell wurde“, erklärt Lorena Hernández García. Um alternative Erklärungen auszuschließen, sind noch weitere Erklärungen nötig.

