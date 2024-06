Berlin. Forscher dokumentieren immer öfter Angriffe von Orcas auf Haie im Golf von Kalifornien. Jetzt untersuchen sie Auswirkungen auf das Ökosystem.

Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass Orcas im Golf von Kalifornien Haie jagen und es dabei auf große Arten abgesehen haben, darunter Bullenhaie und Schwarzspitzenhaie. Hinter den Angriffen stecken drei Orcas bzw. Killerwale und Forscher sagen, es sei unklar, welche Auswirkungen diese Jagden auf das Ökosystem haben könnten und ob Haie sich letztendlich dazu entschließen werden, das Gebiet zu verlassen.

In einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift „Frontiers in Marine Science“ veröffentlicht wurde, registrierten Wissenschaftler zwischen 2022 und 2023 drei Fälle von Orcas (Orcinus orca), die im Cabo Pulmo National Park (CPNP) Haie jagten, einem Meeresschutzgebiet im Golf von Kalifornien in Mexiko.

Auch interessant

Forschungsbericht Orcas versenken Boote im Mittelmeer – Forscher kennen Grund Von Andreas Fettig

„Die hier beschriebenen Ereignisse stellen die ersten dokumentierten Raubtier-Beute-Interaktionen zwischen Orcas und Haien innerhalb der Grenzen des Meeresschutzgebiets CPNP dar“, schreiben die Wissenschaftler. Am 9. Januar 2022 filmte eine Drohne sechs Orcas, die in einem Gebiet patrouillierten, in dem es bekanntermaßen zahlreiche Schwarzspitzenhaie (Carcharhinus limbatus) gibt – die bis zu drei Meter lang werden können. Auf dem Filmmaterial trennten sich zwei erwachsene weibliche Orcas vom Rest der Schule, um einen Hai zu jagen. Es gelang ihm jedoch, in tieferes Wasser zu entkommen.

Orcas wollen Bullenhai töten

Am 21. Januar 2022 entdeckte der örtliche Tauchführer Carlos Lozano Hernandez Orcas, die versuchten, einen Bullenhai (Carcharhinus leucas) zu töten – eine große, aggressive Art, die bis zu 3,3 Meter lang werden kann. Die Jagd sei „ein koordinierter Angriff“ gewesen, heißt es in der Studie.

„Der Hai konnte an der Oberfläche gesehen werden, als ein Orca auf den Hai auf der Seite zustürmte, den Hai verfehlte, nur um sofort wieder zu einem erneuten Versuch zurückzukehren, sich dann auf den Kopf drehte und versuchte, den Hai mit seinem Schwanz zu treffen, eine Jagdtechnik, die als „Lob“ bekannt ist -“tailing‘ oder ‚tail-slapping‘“, schreiben die Autoren in der Studie.

Auch interessant

Ein zweiter Orca jagte den Bullenhai, stürmte frontal auf ihn zu und versuchte dann, ihn mit seinem Schwanz zu schlagen. Der Hai steuerte auf ein Boot zu, „spritzte hektisch und unregelmäßig“, während er versuchte, das Schiff zwischen sich und seine Angreifer zu bringen, stellten die Forscher fest. Die Orcas umkreisten ihr beabsichtigtes Opfer 30 Sekunden lang, bevor sie das Gebiet verließen.

Ökologische Auswirkungen noch unklar

Der letzte dokumentierte Angriff, der am 6. Dezember 2023 stattfand, verlief tödlich. Obwohl die Jagd selbst nicht gefilmt wurde, zeigten Drohnen- und Unterwasservideos Orcas mit Bullenhaien im Maul. Das Phänomen, dass Orcas Haie jagen, sei der Zeitung zufolge seit über 50 Jahren dokumentiert, wenngleich es selten vorkomme. „Orcas haben im Golf von Kalifornien schon immer Haie und Rochen gejagt“, sagte Studienautor Jesús Erick Higuera-Rivas. „Sie jagen Haie wegen des hohen Nährstoffgehalts in der Leber und den Eingeweiden der Haie“, sagte er gegenüber Live Science .Laut der Studie werden Haie und Rochen „in der Ernährung von Orcas wahrscheinlich unterschätzt“. Allerdings bedeutet die jüngste Zunahme der Beobachtungen nicht unbedingt, dass diese Jagden häufiger stattfinden. Es könnte sein, dass moderne Technologien wie Drohnen und Unterwasserkameras es einfacher machen, Raubtiere zu erkennen und aufzuzeichnen.

Laut Higuera-Rivas sei es noch zu früh, um zu sagen, ob die Jagd auf Haie durch Schwertwale ökologische Auswirkungen haben könnte. „Bisher haben wir nicht genügend wissenschaftliche Informationen gesammelt“, sagte er.

Haie halten Ökosystem im Gleichgewicht

In Südafrika haben zwei haifressende Orcas Hunderte von Weißen Haien (Carcharodon carcharias) vom Westkap vertrieben – Experten können jedoch nicht bestätigen, ob dies auch im Golf von Kalifornien passieren könnte. „Die Population des Weißen Hais in Südafrika unterscheidet sich von der Population anderer Haiarten, die im Golf von Kalifornien leben“, sagte Higuera-Rivas.

Rob Lott, Politik- und Kampagnenkoordinator bei der Wildschutzorganisation „Whale and Dolphin Conservation“, der nicht an der Studie beteiligt war, stimmt dem zu. „Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Auswirkungen es auf das Ökosystem der Orcas hat, die Haie jagen“, sagte er gegenüber WordsSideKick.com.

Apex-Raubtiere wie Haie spielen eine Schlüsselrolle dabei, das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten, „so dass es Konsequenzen für neue Standorte haben wird, wenn die Haipopulation umzieht“, sagte er.

red