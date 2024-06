Tel Aviv. Ein 1700 Jahre alter Münzschatz gibt Archäologen wichtige Informationen über den letzten Aufstand der Juden gegen die Römer.

Ein in Israel gefundener Schatz mit 1700 Jahre alten Münzen liefert neue Beweise für den letzten bekannten jüdischen Aufstand gegen die römische Herrschaft. Archäologen fanden die versteckten Münzen bei Ausgrabungen in den Überresten eines neu entdeckten öffentlichen Gebäudes aus der spätrömisch-frühbyzantinischen Zeit in Lod (auch bekannt als Lydda), einer Stadt im heutigen Zentralisrael, die von den Römern in „Diospolis“ umbenannt wurde. Darüber informierte die israelische Antiken-Bethörde (IAA) in einer Mitteiliung.

Obwohl das Gebäude zum Zeitpunkt des Aufstands „gewaltsam zerstört“ worden war, schützte sein erhaltenes Fundament 94 Silber- und Bronzemünzen aus der Zeit zwischen 221 und 354 n. Chr. Wer auch immer sie versteckte, er hat sie wahrscheinlich in der Hoffnung „absichtlich“ in das Gebäude gelegt. Der Erklärung zufolge würde er zurückkommen, um es abzuholen, wenn sich die Situation beruhigt hat.

Schatz wurde in Gebäude versteckt

„Es handelt sich im Wesentlichen um einen Notfallschatz, also um einen Schatz, den Menschen in Erwartung eines katastrophalen Ereignisses verstecken“, sagte Mor Viezel von der Antiken-Verwaltung. Viele der Münzen wurden während des Gallus-Aufstands (351 bis 354 n. Chr.) geprägt, einer turbulenten Zeit, als Juden gegen die Herrschaft von Flavius ​​Claudius Constantius Gallus, dem Halbneffen von Konstantin dem Großen (dem ersten römischen Kaiser, der zum Christentum konvertierte), rebellierten. und damaliger Herrscher der östlichen Provinzen des Römischen Reiches. Demnach war Lod nur eine von mehreren jüdischen Gemeinden, die revoltierten, als die Römer mehrere Gebäude der Stadt „anzündeten und zerstörten“.

Zu den weiteren angegriffenen Städten gehörten Tiberias und Sepphoris, fügte Viezel hinzu. Zur Zeit des Gallus-Aufstands hatten sich die Juden in Judäa bereits seit Hunderten von Jahren gegen die römische Herrschaft aufgelehnt. Während des Ersten Jüdisch-Römischen Krieges (66 bis 70 n. Chr.) zerstörten die Römer den Zweiten Tempel, und später während des Bar-Kochba-Aufstands (132 bis 135 n. Chr.) schlugen die Römer den jüdischen Widerstand nieder, der für einen unabhängigen Staat kämpfte.

Aufstand mit Gewalt niedergeschlagen

„Dieses Gebäude, das bis auf die Grundmauern zerstört wurde, ist ein klarer Hinweis darauf, dass der Aufstand mit Gewalt und Grausamkeit niedergeschlagen wurde und es sich nicht einfach um einen lokalen Aufstand handelte, wie einige frühere Studien behaupteten“, so Ausgräber Shahar Krispin. „Aus talmudischen Schriften wissen wir, dass Lod nach der Zerstörung des Zweiten Tempels in Jerusalem ein äußerst bedeutendes [jüdisches] Zentrum war.“

Zusätzlich zu den Münzen fanden die Forscher „beeindruckende Stein- und Marmorartefakte“ mit griechischen, hebräischen und lateinischen Inschriften. In einer Inschrift, die derzeit weiter untersucht wird, wird der Name eines „jüdischen Mannes aus einer Priesterfamilie“ erwähnt.

Es ist jedoch unklar, wie Juden das Gebäude nutzten, bevor es bei der Revolte zerstört wurde. „Es ist schwer zu bestimmen, ob dieses prächtige Gebäude als Synagoge, Studiensaal, Versammlungssaal der Ältesten oder als alle drei Funktionen gleichzeitig diente“, sagte Joshua Schwartz, Professor und Vorsitzender der IAA, in der Erklärung .