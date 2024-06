Schwandorf. In Bayern stießen am Montagabend zwei Autos frontal zusammen. Für einen Jungen kam die Hilfe der Rettungskräfte zu spät.

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos ist am Montagabend in Bayern ein 7 Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Ein Ford-Fahrer war gegen 19.45 Uhr auf der St2151 zwischen Neunburg vorm Wald und Schwarzenfeld (Landkreis Schwandorf) unterwegs, schreibt die „Bild“. In einer Rechtskurve kam der Wagen auf die Gegenspur. Eine Frau am Steuer des entgegen kommenden Skoda hatte keine Chance auszuweichen.

Unfall in Bayern: Junge stirbt bei Frontalzusammenstoß

Beide Autos stießen nahezu ungebremst zusammen. Die Skodafahrerin, ihre Beifahrerin und ihre drei Kinder (darunter ein Jugendlicher) auf dem Rücksitz erlitten schwerste Verletzungen, wie die „Bild“ weiter berichtet. Rettungskräfte versuchten, einen Siebenjährigen zu reanimieren. Doch für das Kind kam die Hilfe zu spät: „Leider verstarb es kurze Zeit später“, so ein Sprecher der Polizei am Montagabend zu der Zeitung. Die restlichen Fahrzeuginsassen schweben dem Bericht zufolge in Lebensgefahr. (fmg)