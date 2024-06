Hamburg. Es sollte ein friedlicher Fanmarsch werden, dann fallen Schüsse. Hamburger Polizisten stoppen einen bewaffneten Mann an der Reeperbahn.

Nahe der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli hat die Polizei einen mit einer Spitzhacke und einem Molotowcocktail bewaffneten Mann angeschossen. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er sei am Bein getroffen worden.

Der Mann sei in der Silbersackstraße aus einem Lokal gekommen, berichtete der Sprecher weiter. Er habe ein Werkzeug in der Hand gehabt, eine Art Spitzhacke, und in „bedrohlicher Weise“ gegen Polizeibeamte gerichtet. Sie hätten ihn aufgefordert, das Werkzeug hinzulegen. Er habe zudem auch einen Molotowcocktail in der Hand gehabt. „Er hat weiter eine Bedrohungssituation aufgebaut“, so der Sprecher. Daraufhin hätten die Beamten geschossen.

Fanmarsch zog an Reeperbahn entlang

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass der Mann mit einer Axt oder einem Hammer bewaffnet gewesen und auf die Beamten losgegangen sei. Zunächst hätten die Polizisten versucht, den Mann mit Pfefferspray außer Gefecht zu setzen.

In Hamburg findet am Nachmittag um 15 Uhr das Spiel zwischen den Niederlanden und Polen statt. An der Reeperbahn hatten sich Zehntauende Oranje-Fans zu einem „Fan Walk“ versammelt. Als sich der Vorfall mit dem Angreifer ereignete, seien die Fans bereits weitergezogen gewesen, teilte die Polizei mit.

bün/mit dpa