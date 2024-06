London. Seit ihrer Diagnose hat die Prinzessin die Öffentlichkeit gemieden. Nun gibt es erste Fotos von ihr – auf dem Weg zu einer Parade.

Das Warten auf Kate hat ein Ende! Die Prinzessin von Wales ist erstmals seit ihrer Krebsdiagnose wieder in die Öffentlichkeit getreten. Fotografen lichteten die 42-Jährige in einer royalen Karosse ab, zusammen mit ihrer Familie, auf dem Weg zur Militärparade Trooping the Colour. Die Fahnenschau markiert den Geburtstag des britischen Monarchen, König Charles III.

Kate, die Ehefrau von Thronfolger Prinz William, war fast ein halbes Jahr nicht mehr gesehen worden. Jetzt zeigt sie sich, in einem weißen Dress und farblich abgestimmtem Hut. Die gesamte Familie wird an der Geburtstagsparade teilnehmen, standesgemäß aus einer Kutsche den Untertanen zuwinken.

Kate und ihre Kinder George, Charlotte und Louis bei der „Trooping the Colour“-Parade. © dpa | Yui Mok

Prinzessin Kate: „Es gibt gute und schlechte Tage“

In einem Statement ließ Prinzessin Kate verlauten: „Ich freue mich darauf, an der Parade zu Ehren des Königs mit meiner Familie teilzunehmen.“ Sie hoffe, dass sie den Sommer über an einigen wenigen offiziellen Anlässen werde teilnehmen können. „Aber mir ist gleichsam bewusst, dass ich noch nicht über den Berg bin.“ Sie lerne gerade, „geduldig zu sein, vor allem im Umgang mit Unsicherheiten“.

„Ich nehme jeden Tag, wie er kommt, höre auf meinen Körper und gestatte mir diese sehr benötigte Zeit zur Heilung“, sagte die Prinzessin weiter. Sie mache „gute Fortschritte“, es gebe aber auch „schlechte Tage“.

An diesen fühle sie sich „schwach und müde“ und sie müsse ihrem Körper nachgeben, sich ausruhen. „Aber an den guten Tagen, da fühle ich mich stärker, und will das meiste aus diesem Gefühl herausholen“, versicherte die Prinzessin.

Charles III. „entzückt“

Aus dem Buckingham-Palast hieß es dazu: „Seine Majestät ist entzückt, dass die Prinzessin an der Parade teilnehmen wird und freut sich auf alle Bereiche des Tages.“

König Charles III. ist selbst an Krebs erkrankt und muss sich anstrengenden Chemotherapien unterziehen. Er wird die Parade nicht vom Pferd aus abnehmen, sondern aus einer Kutsche heraus. Das Event ist ihm indessen gut bekannt. Seine erste Trooping the Colour erlebte Charles III. im Alter von drei Jahren, zusammen mit seiner Großmutter Elizabeth, besser bekannt als „Queen Mum“.

pcl