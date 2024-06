Berlin. Die Fußball-EM läuft – und das DFB-Team ist mit etablierten Größen und Newcomern bunt gemischt. Die 26 Nationalspieler im Überblick.

Deutschland ist mit einem spektakulären 5:1-Sieg gegen Schottland in die Heim-EM gestartet. Insgesamt 26 Spieler hat Trainer Julian Nagelsmann für den Kader der EM 2024 in Deutschland nominiert. Nicht alle werden aller Voraussicht nach auf dem Platz stehen. Überblick gefällig? Diese Nationalspieler sind dabei.

Oliver Baumann

Geburtstag Verein Rückennummer Position 02.06.1990 TSG Hoffenheim 12 Tor

Seit fast vier Jahren gehört Oliver Baumann zum Kader der deutschen Nationalmannschaft, ohne bislang ein Länderspiel bestritten zu haben. Dennoch spielt der Torwart der TSG Hoffenheim eine wichtige Rolle im Team.

Oliver Baumann ist im EM-Kader der EM 2024. © AFP | Fabrice COFFRINI

Manuel Neuer

Geburtstag Verein Rückennummer Position 27.03.1986 FC Bayern München 1 Tor

Nach langer Verletzung und einigen Patzern haben sich viele Fans gefragt, ob Torwart Manuel Neuer die Nummer 1 der deutschen Elf bleibt. Trainer Julian Nagelsmann war der Meinung: Ja. Deswegen steht er bei dieser Heim-EM wieder im Tor für Deutschland.

Manuel Neuer steht für Deutschland im Tor. © DPA Images | Federico Gambarini

Marc-André Ter Stegen

Geburtstag Verein Rückennummer Position 30.04.1992 FC Barcelona 22 Tor

Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona ist in der spanischen Primera División zum besten Spieler der vergangenen Saison gewählt worden. Außerdem erhielt der deutsche Nationaltorwart auch den Zamora-Award als bester Torwart. Daher galt er lang als Favorit, um diese EM als Nummer 1 im Tor stehen zu dürfen.

In Spanien ist Marc-André Ter Stegen zum besten Torwart gekürt worden. © DPA Images | Christian Charisius

Waldemar Anton

Geburtstag Verein Rückennummer Position 20.07.1996 VfB Stuttgart 16 Abwehr

Waldemar Anton spielte mit Vizemeister VfB Stuttgart eine starke Saison. Als Belohnung hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den 27-Jährigen für die EM 2024 nominiert. Er spielt das erste Mal für die deutsche Nationalmannschaft.

Nachdem er bei der U21-Nationalmannschaft spielte, darf Waldemar Anton nun in den Kader der Heim-EM 2024. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Emre Can

Geburtstag Verein Rückennummer Position 12.01.1994 Borussia Dortmund 25 Abwehr

An seiner Stelle sollte Aleksandar Pavlović eigentlich auf dem Platz der Heim-EM 2024 stehen. Doch der fiel kurzerhand aufgrund einer Mandelentzündung aus. Glück für Emre Can, denn nun darf er beweisen, was er kann. Beim Auftaktsieg gegen Schottland schoss er das 5:1.

Emre Can hat Glück, denn er wurde von Trainer Julian Nagelsmann nachnominiert. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Benjamin Henrichs

Geburtstag Verein Rückennummer Position 23.02.1997 RB Leipzig 20 Abwehr

International debütierte Benjamin Henrichs 2016 für die deutsche Nationalmannschaft. Bekannt für seine Schnelligkeit, defensive Stärke und präzisen Flanken hat Henrichs sich als wertvoller Spieler etabliert, der sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle spielt.

Joshua Kimmich

Geburtstag Verein Rückennummer Position 08.02.1995 FC Bayern München 6 Abwehr

Joshua Kimmich ist ebenfalls seit 2016 fester Bestandteil des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Kimmich gilt neben seinem Können als Außenverteidiger als Allrounder im Mittelfeld. Dadurch etablierte er sich schnell als einer der führenden Spieler im Verein sowie in der Nationalmannschaft.

Joshua Kimmich ist seit 2016 Bestandteil der deutschen Nationalelf. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Robin Koch

Geburtstag Verein Rückennummer Position 17.07.1996 Eintracht Frankfurt 24 Abwehr

Als Kind der Bundesliga wurde ihm der Fußball durch Vater Harry in die Wiege gelegt. Als Abwehrchef von Eintracht Frankfurt, geht es für ihn nun nach 2021 zur zweiten Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft.

Robin Koch tritt zum zweiten Mal bei einer Europameisterschaft an. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Maximilian Mittelstädt

Geburtstag Verein Rückennummer Position 18.03.1997 VfB Stuttgart 18 Abwehr

Maximilian Mittelstädt geht als gesetzter Linksverteidiger in die Heim-EM 2024. Es ist das erste Turnier für ihn im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Maximilian Mittelstädt gehört laut Trainer Julian Nagelsmann zu den vier besten Linksverteidigern. © Getty Images | Alexander Hassenstein

David Raum

Geburtstag Verein Rückennummer Position 22.04.1998 RB Leipzig 18 Abwehr

David Raum gab 2021 sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Wie Maximilian Mittelstädt ist er ebenfalls Linksverteidiger. Neben seinem Können auf dem Platz ist er für seine zahlreichen Tattoos bekannt.

David Raum wird meistens als Linksverteidiger eingesetzt. Er ist stark im Sprint. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Antonio Rüdiger

Geburtstag Verein Rückennummer Position 03.03.1993 Real Madrid 2 Abwehr

Antonio Rüdiger ist seit 2014 fester Bestandteil der deutschen Nationalelf. Der erste große Erfolg, den Rüdiger in seiner Karriere in der Nationalmannschaft feiern konnte, war der Gewinn des Confed-Cups 2017. Er gehört zu den erfahrensten Verteidigern der deutschen Abwehrkette.

Antonio Rüdiger gehört zu den erfahrenen Spielern. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Nico Schlotterbeck

Geburtstag Verein Rückennummer Position 01.12.1999 Borussia Dortmund 15 Abwehr

Beim SC Freiburg machte Nico Schlotterbeck auf sich aufmerksam und wurde mit der U21-Nationalmannschaft 2021 Europameister. Mittlerweile ist er fester Bestandteil der deutschen Nationalelf.

Dortmunds Nico Schlotterbeck hat es in den EM-Kader geschafft. © DPA Images | Christian Charisius

Jonathan Tah

Geburtstag Verein Rückennummer Position 11.02.1996 Bayer Leverkusen 4 Abwehr

Bereits ein halbes Jahr nach seinem Debüt 2015 als festes Mitglied der U 21-Nationalmannschaft wurde Jonathan Tah von Ex-Bundestrainer Joachim Löw in den Kader des A-Teams berufen. Dort durfte er 2016 bei der EM antreten und ist 2024 unter Bundestrainer Julian Nagelsmann als Innenverteidiger gesetzt.

Jonathan Tah gilt als einer der besten Innenverteidiger Deutschlands. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Robert Andrich

Geburtstag Verein Rückennummer Position 22.09.1994 Bayer Leverkusen 23 Mittelfeld

Robert Andrich schließt im DFB-Team eine Lücke, die seit vielen Jahren besteht. Seit Sami Khedira hat im DFB-Team niemand das defensive Mittelfeld-Zentrum kontrollieren können, was zu einer Vielzahl von Gegentoren führte und lange ein großes Problem der Mannschaft war. Mit Andrich setzt Nagelsmann nun auf einen Spieler, der als Abräumer diese lang ersehnte Lücke schließen könnte.

Nagelsmann setzt im defensiven Mittelfeldzentrum auf Robert Andrich. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Chris Führich

Geburtstag Verein Rückennummer Position 09.01.1998 VfB Stuttgart 11 Mittelfeld

Chris Führich ist seit 2023 Mitglied der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Für die Europameisterschaft im eigenen Land wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert.

Chris Führich gab im vergangenen Herbst sein Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft. © Christian Charisius/dpa | Unbekannt

Pascal Gross

Geburtstag Verein Rückennummer Position 15.06.1991 Brighton & Hove Albion 5 Mittelfeld

Pascal Gross ist im Mittelfeld von Premier-League-Verein Brighton & Hove Albion gesetzt. Vor der Premier League war der deutsche Nationalspieler auch in Deutschland aktiv und spielte unter anderem für den FC Ingolstadt und den Karlsruher SC. Gross ist seit 2023 Teil der deutschen Nationalmannschaft. Er bestreitet also ebenfalls in diesem Jahr seine erste EM.

Pascal Gross ist seit 2023 Mitglied der deutschen Nationalelf. © DPA Images | Christian Charisius

Ilkay Gündoğan

Geburtstag Verein Rückennummer Position 24.10.1990 FC Barcelona 21 Mittelfeld

Auf der Position im zentralen Mittelfeld gehört Ilkay Gündoğan zu den Meistern seines Faches. Seit vielen Jahren ist er fester Bestandteil der DFB-Elf. Erstmals im Kader stand er am 10. August 2011. 2023 wurde er zum Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ernannt.

Ilkay Gündoğan ist der erste DFB-Kapitän mit Migrationshintergrund. © Hasan Bratic | Hasan Bratic

Toni Kroos

Geburtstag Verein Rückennummer Position 04.01.1990 Real Madrid 8 Mittelfeld

Kroos hatte sein bislang letztes Länderspiel bei der Europameisterschaft im Juni 2021 bestritten, nach der er seinen Rücktritt bekannt gab. Etwas weniger als drei Jahre später ist der Weltmeister von 2014 zurück. „Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!“, erklärte der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid.

Nach der Europameisterschaft ist dann aber Schluss. Kroos hängt seine Karriere als Fußballer an den Nagel.

Toni Kroos ist der Dirigent des DFB-Teams. © AFP | FABRICE COFFRINI

Jamal Musiala

Geburtstag Verein Rückennummer Position 26.02.2003 FC Bayern München 10 Mittelfeld

Sein Talent und sein Können überzeugen früh. Jamal Musiala wird jüngster Bundesliga- und jüngster Champions-League-Torschütze der Bayern. Deutscher Meister wird er 2020, 2021, 2022 und schließlich 2023. Diesen Titel macht er mit einem sensationellen Tor selbst klar. Er könnte einer der Stars dieser Europameisterschaft werden. Musiala war bereits 2021 bei der Europameisterschaft dabei, kam aber nur zu zwei Kurzeinsätzen. Das dürfte sich dieses Mal ändern.

Bayern-Star Jamal Musiala. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Leroy Sané

Geburtstag Verein Rückennummer Position 11.01.1996 FC Bayern München 19 Mittelfeld

Leroy Sané debütierte 2015 in der deutschen Nationalmannschaft. Er war Teil des Kaders bei der Europameisterschaft 2016 und der Weltmeisterschaft 2018. Mit seiner Geschwindigkeit, seinem Durchsetzungsvermögen und seinem Auge für Tore ist Sané ein wichtiger Spieler für die DFB-Elf.

Als wichtiger Spieler für die Nationalelf ist Leroy Sané bei der Heim-EM im Kader. © DPA Images | Christian Charisius

Florian Wirtz

Geburtstag Verein Rückennummer Position 03.05.2003 Bayer Leverkusen 17 Mittelfeld

Florian Wirtz ist ein Senkrechtstarter im deutschen Fußball. Er gilt nicht nur als eines der begehrtesten Talente der Welt, sondern wurde 2024 mit Bayer Leverkusen mit 21 Jahren erstmals Deutscher Meister. 2021 debütierte Wirtz unter Bundestrainer Hansi Flick in der Nationalmannschaft.

Florian Wirtz gilt als eines der vielversprechendsten Talente des deutschen EM-Kaders. © DPA Images | Federico Gambarini

Maximilian Beier

Geburtstag Verein Rückennummer Position 17.10.2002 TSG Hoffenheim 14 Angriff

Durch seine starken Leistungen in der Saison 2023/24 fiel die Begriffskombination “Maxi Beier Nationalmannschaft” immer öfter in den deutschen Medien – und auch bei den Fußballfans. Maximilian Beier wurde erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, es ist somit seine erste Europameisterschaft.

Maximilian Beier wurde erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. © Getty Images | CARL RECINE

Niclas Füllkrug

Geburtstag Verein Rückennummer Position 09.02.1993 Borussia Dortmund 9 Angriff

Durch seine Leistungen bei der WM 2022 etablierte sich Niclas Füllkrug im DFB-Kader, verpasste nur zwei Länderspiele wegen einer Sehnenreizung und wurde im Mai 2024 von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Fußball-Europameisterschaft 2024 nominiert. Seinen Spitznamen „Lücke“ erhielt Füllkrug durch seine auffällige Zahnlücke, die auch sein Markenzeichen ist.

Niclas Füllkrug ist eine feste Größe in der deutschen Nationalmannschaft. © DPA Images | Christian Charisius

Kai Havertz

Geburtstag Verein Rückennummer Position 11.06.1999 FC Arsenal 7 Angriff

Ex-Bundestrainer Joachim Löw berief Havertz 2018 zum ersten Mal in den Kader der A-Auswahl des DFB-Teams. Für die Fußball-EM 2021 hatte ihn Löw in den Kader der DFB-Elf berufen. Nun ist er auch bei dieser Heim-EM nominiert. Er gilt als Spieler mit viel Potenzial und als Zukunft des deutschen Fußballs.

Nachdem er bereits für die EM 2021 nominiert war, darf Kai Havertz auch dieses Jahr wieder ran. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Thomas Müller

Geburtstag Verein Rückennummer Position 13.09.1989 FC Bayern München 13 Angriff

Sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gab er 2010. Thomas Müller war maßgeblich am Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 beteiligt, wo er als einer der besten Spieler des Turniers glänzte. Müller zeichnet sich nicht nur durch seine sportlichen Fähigkeiten aus, sondern auch durch seinen unverwechselbaren Charme und Humor, die ihn zu einem beliebten und respektierten Spieler sowohl auf als auch neben dem Platz machen.

Thomas Müller ist für den EM-Kader nominiert. © DPA Images | Tom Weller

Deniz Undav

Geburtstag Verein Rückennummer Position 19.07.1996 VfB Stuttgart 26 Angriff

Nachdem er im März 2024 für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde, gab er im Alter von 27 Jahren sein Länderspiel-Debüt.

Dennis Undav ist zum ersten Mal im deutschen Nationalmannschaftskader. © imago/Pressefoto Baumann | IMAGO/Julia Rahn

