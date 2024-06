Berlin. Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist nach nur einem Monat zurück in Anfield. Videos zeigen ihn bei einem spektakulären Konzert-Besuch.

Vor einem Monat hat sich Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool verabschiedet. Nun ist die Fußball-Legende wieder zurück im „Anfield“-Stadion in Liverpool. Klopp verkündete am Donnerstag in einem Video auf Instagram, dass er zurück an seiner alten Wirkungsstätte sei, um das Konzert von Taylor Swift gemeinsam mit seiner Frau Ulla zu besuchen. „Ich bin das erste Mal nicht für Fußball in Anfield, sondern auf der Tribüne, um Taylor zu sehen. Jetzt ist Taylor Time“, verkündet Klopp in dem Clip.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jürgen Klopp (@kloppo)

Klopp mit rosa Herzchen-Brille bei Taylor Swift

Am Donnerstagabend tauchten dann die ersten Videos vom Ex-Liverpool-Trainer aus dem Stadion auf X, vormals Twitter, auf. Die Aufnahmen zeigen Klopp, wie er auf der Tribüne ankommt, mit einer rosa Brille in Herzform. Auch ein weiteres Foto von Klopp während des Konzerts gemeinsam mit seiner Frau Ulla kursiert auf X. Sie trägt einen pinken Cowboyhut und einen rosa Taylor-Swift-Pullover.

Jurgen Klopp arrived at Anfield for Taylor Swift. pic.twitter.com/uLc9ws00qx — Samuel (@SamueILFC) 13. Juni 2024

Die Konzerte von Taylor Swifts „Eras Tour“ sind seit Monaten ausverkauft. Zu den drei Konzert-Terminen in Liverpool werden 150.000 Fans der Sängerin erwartet.

