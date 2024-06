Madrid. In Spanien finden Archäologen eine einzigartige Tafel mit Zeichnungen eines auf mysteriöse Weise untergegangenen Volkes.

Archäologen haben in Spanien eine einzigartige Tafel mit antiken Zeichnungen entdeckt, die tartessische Kampfszenen und ein Alphabet darstellen. Laut einer Mitteilung des spanischen Wissenschaftsministeriums wurden die Kunstwerke bei laufenden Ausgrabungen in Casas del Turuñuelo, einer alten tartessischen Stätte im Südwesten Spaniens, gefunden.Das Volk der Tartesser war eine alte Zivilisation, die sich erstmals um das 8. Jahrhundert v. Chr. auf der iberischen Halbinsel niederließ. und für ihr ausgefeiltes Schriftsystem bekannt. war. Die Tartesser, die Bewohner des antiken Königreichs Tartessos im heutigen Andalusien, waren die ersten Menschen, die Weinreben an der Algarve anpflanzten. Im vierten Jahrhundert v. Chr. verschwanden sie auf mysteriöse Weise.

Alphabet auf Schiefertafel

Laut einer anderen übersetzten Aussage hatte jemand auf der Schiefertafel eine alphabetische „Folge von 21 Zeichen“ in paläohispanischer Schrift eingraviert. Da ein Stück der Schiefertafel abgebrochen ist, können die Forscher nur spekulieren, welche Buchstaben in der Serie fehlen.

Auch interessant

„Mindestens sechs Zeichen wären im geteilten Bereich des Stücks verloren gegangen, aber wenn es völlig symmetrisch wäre und die Zeichen drei der vier Seiten der Platte vollständig einnehmen würden, könnten es 32 Zeichen sein“, so Joan Ferrer i Jané , ein Forscher in paläohispanischer Philologie (dem Studium der Sprachstruktur und -entwicklung) an der Universität Barcelona. „Es ist eine Schande, dass der letzte Teil des Alphabets verloren gegangen ist, da … dort die Unterschiede tendenziell am deutlichsten sind.“

Gravuren, die Krieger im Kampf darstellen

Die fast 20 Zentimeter lange Tafel enthält auch Gravuren, die drei Krieger im Kampf darstellen. Forscher glauben, dass die Skizzen wahrscheinlich Teil einer Zeichenübung waren, mit der der Künstler sein Handwerk verfeinerte, bevor er ähnliche Motive in Stücke aus Gold, Elfenbein oder Holz schnitzte.

„Diese Entdeckung stellt ein einzigartiges Beispiel in der Halbinselarchäologie dar und bringt uns dem bisher unsichtbaren Wissen über die handwerklichen Prozesse in Tartessos näher“, sagt Esther Rodríguez González, Archäologin am Institut für Archäologie von Mérida, die die Ausgrabungen leitete. „Gleichzeitig ermöglicht es uns, unser Wissen über die Kleidung, Waffen oder Kopfbedeckungen der dargestellten Charaktere zu vervollständigen“, so die Archäologin.