Berlin. Die in Deutschland geborene Musikerin verstarb mit nur 26 Jahren an einer Überdosis. Fans und US-Rapper Gucci Mane trauern.

Die Rapperin Enchating, mit bürgerlichem Namen Channing Nicole Larry, ist mit nur 26 Jahren an den Folgen einer Überdosis verstorben. Das bestätigte ein Vertreter des Managements der 26-Jährigen dem Boulevardmagazin „The Shade Room“. Zuvor habe sie an Entzugserscheinungen gelitten: „Sie kam die letzten vier Tage zu mir nach Hause, um clean zu werden. Sie hat ihr Bestes versucht und ich habe alles getan, was ich konnte, um ihr zu helfen. Sie hat es versucht“, wird die Quelle zitiert.

„Wir werden dich alle vermissen“

Die Musikerin wurde in Deutschland als Tochter eines Soldaten geboren, zog aber in jungen Jahren mit ihrer Familie in die USA, wo sie ihre Musikkarriere startete. Mit 18 Jahren nahm sie ihr erstes Mixtape auf. 2020 wurde sie dann beim Musiklabel „1017 Eskimo Records“ des Rappers Gucci Mane unter Vertrag genommen. 2022 veröffentlichte sie dort ihr erstes Album „No Luv“. Ihre Musikrichtung bezeichnete sie selbst als „Trap-n-Blues“.

Gucci Mane verabschiedete sich mit einem Instagram-Post von seinem ehemaligen Schützling. „Wir sind traurig, dass wir einer so großartigen jungen Dame, einem wahren Star, RIP sagen müssen. Wir werden dich alle vermissen“, schreibt der 44-jährige auf seinem Profil. Fans kritisierten den Rapper allerdings; bereits 2022 war ein weiterer bei ihm in Vertrag stehender Künstler an einer Überdosis gestorben.

eho