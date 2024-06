Berlin. Neuseeland war Drehort der „Herr der Ringe“-Filme. In der Natur des Landes erkennen Fans immer wieder Kreaturen aus Mittelerde wieder.

Die Ents sind im „Herr der Ringe“-Universum riesige lebende Baumhirten, die über den Wald und die Natur von Mittelerde wachen. Im zweiten Teil der Film-Trilogie halfen die mythischen Kreaturen den Hobbits den bösen Zauberer Saruman und seine Orks in der Festung Isengart zu besiegen. Ein echter „laufender“ Ent-Baum hat es nun in Neuseeland, dem Drehort von „Herr der Ringe“, zu einem besonderer Titel gebracht.

Fans der Filme und Bücher reisen bereits nach Neuseeland, um dort Filmkulissen wie das Dorf der Hobbits, Hobbingen, oder das Land der Pferdemenschen von Rohan zu besuchen. Der Baum auf der Südinsel von Neuseeland könnte nun ein neues Reiseziel werden.

So wurde ein 32 Meter hohes Nordinsel-Eisenholz von den Neuseeländern zum Baum des Jahres gewählt. Der Baum scheint auf zwei wie zu Füßen geformten Baumstämmen zu laufen und direkt den Filmen des Regisseurs Peter Jackson entsprungen zu sein. Wie in „Herr der Ringe“ ereilte seine Baumgefährten ein grausames Schicksal. Er ist der einzige Überlebende seines Waldes.

Baum in Neuseeland gleicht den Ents aus „Herr der Ringe“

Das Nordinsel-Eisenholz (Metrosideros robusta), eine der bekanntesten Baumarten Neuseelands, die bis zu 1000 Jahre alt werden kann. Der Preisgewinner ist so groß wie sieben Stockwerke und steht in der Nähe eines Friedhofs des Ortes Karamea, der an der westlichen Küste der Südinsel liegt. Dabei ist der Baum selbst wahrscheinlich mehrere Jahrhunderte alt, berichten neuseeländische Medien.

Der 32 Meter hohe Baum steht alleine auf einem Feld, für das die restlichen Bäume 1875 abgeholzt wurden. © Gareth Andrews / Instagram

Der Wettbewerb zu „Neuseelands Baum des Jahres“ wird jedes Jahr von der neuseeländischen Organisation „Arboricultural Association“ abgehalten. Der „Herr der Ringe“-Baum setzte sich dabei mit 42 Prozent aller abgegebenen Stimmen gegen fünf andere Finalisten durch, heißt es in einem Statement, das „Lice Science“ vorliegt. Der Baum habe mit seinem besonderen Aussehen und seiner interessanten Lebensgeschichte die „Herzen und Vorstellungskraft der Neuseeländer für sich eingenommen“.

„Herr der Ringe“-Baum ist einsamer Überlebender eines Waldes

Seine Familie habe auf dem Land alle Bäume und Pflanzen abgeholzt, als sie 1875 in der Region ankamen, sagte der Einheimische Pete Curry der neuseeländischen Zeitung „The Press“. „Das Land war dichtes Gestrüpp und mein Urgroßvater und seine Brüder säuberten es für die Landwirtschaft“, so Curry. „Sie müssen gedacht haben, dass der Baum besonders war, denn etwas anderes ließen sie nicht stehen. Damals zerstörten und verbrannten sie alles“.

Der Nordinsel-Eisenholz ist Neuseelands größter blühender Baum. Er fängt an als Epiphyte zu wachsen. Epiphyten sind Pflanzen, die auf anderen Pflanze wachsen. Nach einer gewissen Zeit reichen die Wurzeln bis zur Erde, sodass der Baum die ursprüngliche Trägerpflanze umschließt. So ergab sich wahrscheinlich auch die außergewöhnliche Form des Ent-Baums.

