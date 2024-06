Berlin/Döbeln. Seit mehr als einer Woche ist die neunjährige Valeriia vermisst. Nun hat die Polizei bei der Suche eine Leiche gefunden.

Bei der Suche nach der neunjährigen Valeriia aus dem sächsischen Döbeln wurde eine Leiche entdeckt. Das teilte die Polizei mit.

„Gegen 14.30 Uhr entdeckten Beamte in einem Wald zwischen dem Roßweiner Ortsteil Mahlitzsch und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf eine leblose Person. Unmittelbar nach dem Fund sperrten Einsatzkräfte den Bereich weiträumig ab. Es wird derzeit geprüft, ob es sich bei der verstorbenen Person um das bis dato gesuchte neunjährige Mädchen aus Döbeln handelt“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Derzeit laufen im Bereich der Fundstelle die Ermittlungen der Chemnitzer Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft Chemnitz sowie der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen, berichtet die Bild-Zeitung. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könne die Polizei derzeit keine weiteren Details nennen.

Das Mädchen aus Döbeln in Sachsen wird seit dem 3. Juni vermisst. An diesem Tag hatte sie sich gegen 6.50 Uhr auf den Weg zur Schule gemacht, kam dort aber nie an. Nachdem sie am Nachmittag nicht heimgekehrt war, meldeten sie Angehörige bei der Polizei als vermisst. Am heutigen Dienstag war die Polizei mit einer Hundertschaft im Einsatz, um nach dem Mädchen zu suchen.

