London. King Charles gehen nach Kates Krebserkrankung die Unterstützer aus. Besonders eine junge Frau drängt jetzt in den Vordergrund. Zurecht?

Am Samstag steht das britische Königshaus mal wieder ganz im Fokus der Öffentlichkeit: Bei der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“, die zu Ehren des britischen Königs zelebriert wird, soll ausgelassen gefeiert werden. King Charles will trotz seiner Krebserkrankung unbedingt an dem Spektakel mit mehr als 1500 Soldaten, 300 Pferden und 400 Musikern teilnehmen. Allerdings nicht hoch zu Ross, sondern dieses Mal in einer Kutsche.

Seine Schwiegertochter Kate muss dagegen passen. Zurzeit nimmt die 42-Jährige, ebenfalls an Krebs erkrankt, keinerlei öffentlichen Termine wahr. Ein kleines Problem für „Trooping the Colour“, wo sie einige repräsentative Aufgaben übernommen hätte. Charles nämlich braucht jetzt dringend Unterstützung. Dabei rückt sich vor allem eine bisher eher unscheinbare Persönlichkeit in den Vordergrund: Prinzessin Beatrice. Und schon wird spekuliert: Ist sie die neue Kate?

Prinzessin Beatrice, Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, tritt immer stärker ins Licht der Öffentlichkeit. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Daniel Leal

Prinzessin Beatrice (35) ist die älteste Tochter von Prinz Andrew (64) und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (64), besser bekannt als Fergie. Die Schwester von Prinzessin Eugenie (34) hat sich bisher eher in der zweiten Reihe aufgehalten. Aber das ändert sich nun: Erst kürzlich stand Beatrice bei der „Student Mental Health Week“, einer Veranstaltung zum Thema mentale Gesundheit, im Fokus, zu der eigentlich Kate geladen war.

Dass Beatrice jetzt so präsent ist, hat vor allem einen Grund: Die royale Kernfamilie scheint zu schrumpfen. Kate braucht die verständliche Auszeit, Harry und Meghan sind nicht mehr wohlgelitten, Andrew ist nach den Missbrauchsskandalen um Jeffrey Epstein längst eine Persona non grata. Und selbst der taffe William ist nur halb im royalen Einsatz, wie in der britischen Presse zu lesen ist. Er muss seine Frau unterstützen und sich um die Familie mit den Kindern George (10), Charlotte (8) und Louis (6) kümmern. Charles ist fast allein.

Die neue Kate? Das ist über Prinzessin Beatrice bekannt

Wer eigentlich ist diese Beatrice? „Sie ist für die Royals bei dieser dünnen Personaldecke die ideale Ergänzung. Als Enkelin der verstorbenen Queen rangiert sie unter den erwachsenen Royals auf Platz vier in der Thronfolge, ansonsten auf Platz neun. Sie ist Mitglied des Thronrats, könnte also König Charles ganz offiziell vertreten“, so Adelsexperte Jürgen Worlitz gegenüber dieser Redaktion.

Lange Zeit erregte sie vor allem über ihre Vorliebe für schräge Hüte eine gewisse Aufmerksamkeit. Bei der Hochzeit von William und Kate zum Beispiel wurde die Kopfbedeckung böse als „Klodeckel“ beschrieben. Doch an der University in London verzichtete sie auf die extravaganten Kopfbedeckungen, die fortan in ihrem luxuriösen Appartement blieben. Nach dem Studium zog es sie in den Finanzbereich. 2014 absolvierte sie ein Praktikum bei Sony Pictures Television.

Beatrice symbolisiere Nähe zum Volk, so Adelsexperte Jürgen Worlitz. © privat | Privat

Royale Beobachter sprechen bei ihr gern vom „Beispiel der modernen Frau“. Sie repräsentiere weitaus mehr als die Krone, sondern schaffe vor allem auch Nähe zum Volk. „Sie hat eine herzerfrischende Art und ist mit 35 im besten Alter. Heißt: Beatrice ist nicht zu alt für die jungen Briten und nicht zu jung für die ältere Generation“, so Worlitz. Die Prinzessin ist mit einem britisch-italienischen Grafen verheiratet, heißt amtlich Mrs. Mapelli Mozzi und hat eine zweijährige Tochter namens Sienna.

Lese- und Schreibschwäche: Prinzessin hatte große Probleme an der Schule

Das herrliche Prinzessinnen-Leben, in dem kein Wunsch offen bleibt, hatte allerdings auch eine Schattenseite „Sie hatte es auf der höheren Schule aufgrund ihrer Lese- und Schreibschwäche nicht leicht“, so Worlitz. „Aber sie ging offen mit ihrem Handicap um, wiederholte sogar freiwillig ein Jahr und suchte sich professionelle Hilfe. Damit nahm sie eine Vorbildfunktion ein und unterstützt bis heute eine Einrichtung, in der sie damals Hilfe bei der Behandlung ihrer Legasthenie fand. Inzwischen hat Beatrice längst ihren Bachelor, ihre Schwerpunkte sind jetzt Kunst, Schauspiel, Medien.“

Beatrice hat eine Vorliebe für ausgefallene Hüte. Manche Modelle brachten ihr reichlich Spott ein. © picture alliance / empics | Aaron Chown

Das Leben im Palast war nicht nur behütet. Ihre Eltern nämlich sorgten ständig für reichlich Skandale. „Beatrice ist nicht durch ihre königliche Rolle gelenkt, sondern durch die Liebe zu Mutter und Vater. So hält sie trotz der schweren Vorwürfe gegen ihren Vater Prinz Andrew zu ihm, zeigt sich auch offen mit ihm. Ebenso unterstützt sie ihre Mutter Herzogin Sarah, die sowohl an Brust- als auch an Hautkrebs litt.“

Beatrice berüchtigte Eltern: Prinz Andrew und Fergie sorgten für Skandale

Dabei hatte Beatrice einiges mitgemacht: „Als Kind wurde sie Zeugin, als ihre Mutter 1992 nach einigen Seitensprüngen aus dem Palast geworfen wurde“, berichtet Worlitz. „Beatrice war vier Jahre alt, als Sarah samt Töchtern mit dem texanischen Ölmillionär Steve Wyatt Urlaub in Marokko machte und die Affäre aufflog, als ein Handwerker intime Fotos von Sarah und ihrem ,Freund‘ fand und diese verkaufte. Daraufhin befahl die Queen die Trennung des Paares.“

Fergies Leben war stets ein Fressen für den Boulevard. „Nur wenige Wochen später, also lange vor der Scheidung im Jahr 1996 setzte Sarah noch einen drauf. Sie wurde fotografiert, wie der Finanzjongleur John Bryan ihr im St.-Tropez-Urlaub genüsslich die Zehen lutschte. Beatrice und ihre kleine Schwester Eugenie durften zuschauen, wie fotografisch dokumentiert. Den Rausschmiss aus der königlichen Familie und Sarahs peinliche Flucht mit den Töchtern dürfte die kleine Beatrice in irgendeiner Form mitbekommen haben.“

König Charles bei der Generalprobe zu „Trooping the Colour“, eins der großen royalen Spektakel. © Getty Images | WPA Pool

„Von ihrer Mutter, die lange Zeit in den britischen Medien übel wegen ihres Übergewichts verspottet worden war, hat sie gelernt, sich durchzuboxen“, so Worllitz. Denn auch Beatrice wurde Opfer fieser Attacken, bisweilen wurde sie einfach als „hässlich“ beschrieben oder als Moppel. Als sie selbst glaubte, zu dick zu sein. Statt aber zu sich und seinem Körper zu stehen, beugte sie sich dem öffentlichen Druck und engagierte einen Trainer. Beatrice weiß, dass man den royalen Zwängen nur schlecht entfliehen kann.

