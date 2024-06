Berlin. Ludwig van Beethoven war leidenschaftlicher Wein- und Biertrinker. Laut einer neuen Studie könnte das die Ursache seiner Taubheit sein.

Ludwig van Beethovens Taubheit ist heute Teil des Mythos um den Meisterkomponisten. Bereits im Alter von 28 Jahren begann Beethoven auf dem linken Ohr schlechter zu hören, mit 44 Jahren war der gebürtige Bonner komplett taub. Trotzdem komponierte er weiter, darunter einen Meilenstein der Musikgeschichte, die legendäre 9. Sinfonie. Welche Ursachen die zunehmende Taubheit hatte, versuchte eine Vielzahl von Ärzten bereits zu Beethovens Lebzeiten ohne Erfolg herauszufinden.

Dafür liefert nun moderne Forschung Erklärungen für Beethovens Taubheit. Eine neue Studie analysierte zwei Haarlocken des Musikgenies und ist zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Demnach weisen die Haare hohe Werte von Schwermetallen auf. Neben Quecksilber und Arsen fanden die Wissenschaftler auch eine extrem hohe Konzentration von Blei.

Beethovens Haare sind voller toxischer Schwermetalle

Laut der im Fachjournal „Clinical Chemistry“ veröffentlichten Studie litt Beethoven an einer Bleivergiftung, die möglicherweise die Ursache seiner Taubheit und anderer Beschwerden war. Eine der Haarlocken wies eine Konzentration von 380 Mikrogramm Blei auf, die andere 258 Gramm. Normal wäre eine Dosis von nur 4 Mikrogramm. Beethovens Werte waren bis zu 95 Mal höher. Die Werte für Arsen lagen 13 Mal höher, die für Quecksilber viermal höher als normal.

„Diese Werte gelten als Bleivergiftung“, sagte der Hauptautor der Studie, Nader Rifai, gegenüber CNN. „Wenn man mit diesen Werten in eine Notaufnahme in den USA kommt, wird man sofort eingeliefert“, erklärt der Professor für Pathologie an der Harvard Medical School. „Das sind die höchsten Werte, die ich jemals in einer Haarprobe gesehen habe“, zitiert die „New York Times“ Paul Janetto, Co-Autor der Studie.

Beethoven litt sein Leben lang an Gesundheitsproblemen

Neben seinen Hörpoblemen litt Beethoven außerdem sein Leben lang an Verdauungsstörungen und Nierenerkrankungen. Symptome, die zu einer Bleivergiftung passen, heißt es in der Studie. Beethoven starb 1827 im Alter von 56 Jahren an Leber- und Nierenversagen. Die alleinige Ursache für seinen Tod seien die Bleiwerte allerdings wahrscheinlich nicht gewesen. Weil die Ursache seiner Leiden nie von Medizinern geklärt werden konnten, veranlasste Beethoven, seine Überreste der Wissenschaft der Wissenschaft zu überlassen.

Wann die Vergiftung begann, konnten die Forscher mangels einer Haarprobe aus den jungen Jahren Beethovens nicht feststellen. Trotzdem gibt es einige Theorien, wie überhaupt so viel Blei in Beethovens Körper gelangen konnte. Eine davon macht den Alkoholkonsum Beethovens für dessen schleichende Vergiftung verantwortlich. Seit jungen Jahren genoss der Komponist zu jeder Mahlzeit Wein und Bier in großen Mengen. Eine Flasche Wein am Tag war nicht unüblich für Beethoven.

Wein und Bier waren zur Zeit Beethovens oftmals mit Schwermetallen vergiftet

Zu dieser Zeit fügten Winzer ihrem Wein Bleiacetat bei, das als Konservierungsmittel und Süßungsmittel bei der Zubereitung verwendet wurde. Auch Glasflaschen enthielten Blei, das ihnen eine klarere Erscheinung verleihen sollte, berichtet CNN. Als Beethoven in Wien lebte verzehrte er auch viel Fisch aus der Donau, die mit Arsen und Quecksilber belastet war. Das könnte die erhöhten Werte der Schwermetalle erklären.

Die Analyse des Genoms in den Haarlocken hatte bereits im letzten Jahr für Aufsehen gesorgt. Demnach sei Ludwig gar kein „echter“, biologischer Beethoven, sondern viel wahrscheinlicher das Produkt eines Seitensprungs eines seiner Vorfahren. Forscher hatten anhand der zwei Haarlocken Beethovens DNA ausgelesen und mit Nachfahren der Beethoven-Familie verglichen.

