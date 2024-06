Berlin/Stuttgart. Am Stuttgarter Flughafen kam es während des Boardings zu einem Zwischenfall mit einem defekten Airbus. Fünf Menschen wurden verletzt.

Kurz vor dem Start ist am Flughafen Stuttgart ein Airbus A 319 wegen eines technischen Defekts evakuiert worden. Die Evakuierung am Samstagabend sei während des bereits laufenden Boardings angeordnet worden, teilte die Polizei in Reutlingen am Sonntag mit. 93 Passagiere und sechs Crew-Mitglieder mussten demnach die Maschine kurzfristig verlassen.

Den Angaben zufolge hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. Ursache dafür sei nach den bisherigen Erkenntnissen ein Defekt an der Hydraulik einer Ladeluke, der zum Austreten von Öl geführt habe. Fünf Flugzeugabfertiger zogen sich leichte Verletzungen zu, als sie die betroffene Ladeluke öffneten und dabei mit dem Öl in Kontakt kamen. Vier davon kamen ins Krankenhaus.

Das Flugzeug sollte eigentlich nach London fliegen, konnte aber nicht starten. Zu weiteren Beeinträchtigungen des Flugverkehrs sei es nicht gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 33 Fahrzeugen und etwa 100 Einsatzkräften vor Ort.

pvt/AFP