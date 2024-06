Oyten. Bei einem Brand im Landkreis Verden sind in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in einem Seniorenheim im niedersächsischen Landkreis Verden sind zwei Bewohnerinnen ums Leben gekommen. Ein weiterer Bewohner wurde schwer verletzt, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Brand war in der Nacht aus noch ungeklärten Gründen in einem Zimmer des Seniorenheims in Oyten ausgebrochen.

Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner wurden evakuiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich löschen.

dpa