Berlin. Seit fünf Jahren ist „Tatort“-Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer mit Katharina Zorn zusammen. Deshalb outet das Paar sich gerade jetzt.

Seit fünf Jahren treten sie bereits in der Öffentlichkeit zusammen auf, doch erst jetzt ist es offiziell: „Tatort“-Star Jasna Fritzi Bauer und Künstlerin Katharina Zorn sind ein Paar. Bislang hielten die beiden ihr Privatleben geheim, aber damit ist nun Schluss. In einem Interview mit der deutschen „Vogue“ machten die beiden ihre Beziehung samt Leben mit gemeinsamer Tochter publik.

Das öffentliche Liebesbekenntnis hat einen guten Grund: „Wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir nach vorn gehen und ein Zeichen setzen. Wir sehen diesen Rechtsruck in der Gesellschaft, diese aufgeheizte Stimmung“, sagte Bauer, die vielen aus der Rolle der Bremer „Tatort“-Kommissarin Liv Moormann bekannt ist.

Lesen Sie hier: Das Grauen im Walde – Der neue „Tatort“ aus Bremen

Das Paar hätte laut Zorn lange darüber nachgedacht, ob es diesen Schritt gehen solle. Denn obwohl zwei Frauen und ein Kind heutzutage nichts ungewöhnliches sein sollten, sei es das „für einen bestimmten Teil der Gesellschaft“ noch immer, so Bauer gegenüber der „Vogue“.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Geheime Beziehung: So haben Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn sich kennengelernt

Die „Tatort“-Schauspielerin sagt über sich selbst ganz offen: „Ich bin bi. Fertig“. Sie sei mit Männern und Frauen zusammen gewesen, irgendwann mehr mit Frauen und dann wieder mit Männern. „Ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden und die Leute wollen mir einen Stempel aufdrücken, aber ich will keinen Stempel.“, so Bauer. Die Schauspielerin interessiere sich eher für die Person als das Geschlecht, empfinde Frauen gerade beim Kennenlernen jedoch als interessanter.

Auch interessant: Bisexualität in der Ehe – Experte entlarvt Fremdgeh-Mythos

Sie und Zorn hätten sich zufällig kennengelernt, wie Zorn erzählt. „ Wir haben zwei gemeinsame Freundinnen in Frankfurt, das Fotografinnen-Duo Lottermann & Fuentes. Jasna hat in Frankfurt Theater gespielt. Ich habe Zoe von der Kita abgeholt und bin wie immer zu ihnen gegangen – da waren noch andere Familien mit ihren Kindern. Ich kam in die Küche und wollte mich an den Tisch setzen, Jasna saß dort. Ich kannte sie nicht, weder vom Fernsehen noch vom Theater. Ich fand sie direkt cute. Wir haben den Tag zusammen verbracht, mit Zoe, sie war noch ein Baby“, so die Künstlerin.

Lesen Sie auch: „Tatort“-Star Jasna Fritzi Bauer: „Das wäre ein Horror“

Am Anfang sei es für Zorn „hart“ gewesen, ihre Beziehung geheim zu halten. „Ich wusste nicht, wie es ist, mit einer bekannten Schauspielerin zusammen zu sein. Als wir uns 2019 kennenlernten, war viel los bei Jasna, eine Veranstaltung nach der nächsten. Sie hat mich immer mitgenommen, aber ich bin durch die Hintertür gekommen und gegangen. Und deswegen gab es oft Streit, weil die Situation so schräg war“.