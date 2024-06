Akron. In der Stadt Akron in den USA gab es eine Massenschießerei. Mindestens eine Pesron ist tot. Viele wurden verletzt.

Bei einer Massenschießerei in den USA sind am Sonntag in Akron, im Bundesstaat Ohio, eine Person getötet und 24 weitere verletzt worden. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, habe es laut Bürgermeister und dem Polizeichef der Stadt kurz nach Mitternacht Notrufe gegeben, wo von Schüssen und mehreren Opfern berichtet wurde. Die Ermittlungen seien noch im Gange und es seien keine weiteren Informationen zu den Verdächtigen verfügbar, sagten Beamte der Stadt und forderten Anwohner, die möglicherweise Informationen über die Schießerei hätten, auf, sich zu melden.

Insgesamt 25 Schussopfer

Beamte reagierten in der Gegend kurz nach Anrufen in der Leitstelle und Berichten aus Krankenhäusern über das Eintreffen mehrerer Schussopfer in Notaufnahmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Insgesamt gebe es 25 Schussopfer, darunter auch die getötete Person, bestätigte die Polizei. Laut CNN würden sich noch zwei Personen in kritischem Zustand befinden. (red)