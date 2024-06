Los Angeles. Der Medienmogul Rupert Murdoch hat im Alter von 93 Jahren zum fünften Mal geheiratet. Die Hochzeit war eigentlich mit einer anderen Frau geplant.

Medienunternehmer Rupert Murdoch hat im Alter von 93 Jahren zum fünften Mal geheiratet. Der in Australien geborene Medienmogul gab am Samstag auf seinem Weingut in Kalifornien der 67-jährigen pensionierten Molekularbiologin Elena Zhukova das Ja-Wort. Das berichtete die US-Ausgabe der „Sun“. Die Boulevard-Zeitung gehört zur einst von Murdoch geleiteten News Corporation, jenem Medienimperium, zu dem auch Titel wie das konservative „Wall Street Journal“ und der rechte TV-Sender „Fox News“ zählen. Die News Corporation veröffentlichte auch Fotos der Hochzeit. Murdochs Vermögen wide derzeit auf knapp 20 Milliarden Dollar geschätzt.

Fünfte Hochzeit eigentlich mit anderer Frau geplant

Bereits im März 2023 hatte Murdoch Pläne für eine fünfte Hochzeit gehegt. Seinerzeit hatte er Medienberichten zufolge der heute 67-jährigen Ann Lesley Smith, der Witwe des Country-Sängers Chester Smith, einen Heiratsantrag gemacht. Doch zwei Wochen später habe er die Beziehung abrupt beendet, schrieb die „New York Times“ damals.

Murdoch hatte sich im Sommer 2022 von der Schauspielerin Jerry Hall getrennt, mit der er seit 2016 verheiratet gewesen war. Davor war er bereits drei Mal verheiratet gewesen, aus den Ehen stammen sechs Kinder. Zhukova kam gegen Ende der Sowjetunion in die USA und forschte laut „New York Times“ unter anderem an der Universität von Kalifornien. Ihre Tochter Dascha war bis 2017 mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch liiert. (dpa)

