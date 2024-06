Berlin. Forscher entdecken eine neue Saurierart, die zu ihrer Zeit zu den größten Räubern zählte und dem T-Rex ähnelt. Ein Körperteil lässt schmunzeln.

Wenn man glaubt, dass der T-Rex winzige Arme hatte, dann wirken die Gliedmaßen eines seiner nahen Verwandten nahezu lächerlich klein. Ein von Wissenschaftlern neu identifizierter Dinosaurier hatte ein plattgedrücktes, mopsartiges Gesicht und winzige Arme, was ihn jedoch nicht davon abhielt, in der späten Kreidezeit Beute zu verschlingen, wie eine neue Studie ergab. Das fünf Meter lange Raubtier namens Koleken inakayal war demnach eines der größten Raubtiere im heutigen Argentinien.

Forscher haben in der La Colonia-Formation in Zentralpatagonien Fossilien von K. inakayali ausgegraben, wie aus einer am 21. Mai in der Zeitschrift Cladistics veröffentlichten Studie hervorgeht. K. inakayali gehörte zur Familie der Abelisauridae, die während der Kreidezeit (vor 145 bis 66 Millionen Jahren) die große südliche Landmasse von Gondwana beherrschte.

„Diese Typen waren in diesem Teil der Welt die Spitzenprädatoren“, sagte der Co-Autor der Studie, Michael Pittman, ein Paläontologe an der Chinesischen Universität von Hongkong, gegenüber Live Science. „Sie spielten dieselbe Rolle wie T-Rex in Teilen des alten Nordamerika.“

Auch interessant

Massige Hinterbeine und verkümmerte Arme

Abelisauriden wie K. inakayali hatten einen ähnlichen – wenn auch kleineren – Körperbau wie ein T. rex – mit massigen Hinterbeinen und verkümmerten Armen. Der Schädel der neuen Art war jedoch viel flacher als der seiner Verwandten. „Wenn es ein Hund wäre, wäre es ein Mops“, sagte Pittman.

Pittman und seine Kollegen stießen 2015 auf Fossilien von K. inakayali, die aus der abgelegenen patagonischen Wüste ragten, und gruben sie über mehrere Jahre aus. Das Team barg ein Teilskelett eines einzelnen Individuums, das Schädelknochen, Schwanzknochen und fast vollständige Beine enthielt, so eine Erklärung der National Geographic Society, die die Forschung finanzierte.

K. inakayali lebte neben einem anderen Abelisauriden, Carnotaurus sastrei, der 1985 in derselben geologischen Formation entdeckt wurde und für seine Hörner bekannt ist. K. inakayali hatte keine Hörner, eines von mehreren Merkmalen, anhand derer die Forscher sein Skelett von C. sastrei und anderen Abelisauriden unterschieden. Die neu entdeckte Art war laut dem Natural History Museum in London auch kleiner als C. sastrei, der eine Körperlänge von acht Meter hatte.

Saurier nach Anführer von indigenem Volk benannt

Das Team stellte fest, dass K. inakayali zu einer eigenen Gruppe innerhalb des Stammbaums der Abelisauridae gehörte. Sein Gattungsname „Koleken“ stammt von einem Wort aus der Teushen-Sprache, die von der einheimischen Bevölkerung Zentralpatagoniens gesprochen wird. Das ursprüngliche Teushen-Wort „Kóleken“ bedeutet „aus Ton und Wasser stammend“, und die Forscher wählten es, weil sich die Fossilien laut der Studie in von Tonstein dominierten Gesteinen aus einer Flussmündungsumgebung befanden.

Der Artname „inakayali“ ist nach Inakayal benannt, einem Anführer des indigenen Volkes der Tehuelche, der im 19. Jahrhundert gegen das argentinische Militär kämpfte. „Er [Inakayal] ist bekannt für seinen Widerstand gegen Argentiniens militärische Eroberung der Wüste, die zur Dezimierung und Vertreibung einheimischer Gemeinschaften aus Patagonien führte“, schreiben die Autoren in der Studie.

Auch interessant

Nach der Identifizierung von K. inakayali untersuchte das Team die Evolution der Abelisauriden und die Geschwindigkeit, mit der sich ihre Körper im Laufe der Zeit im Vergleich zu anderen Dinosauriern veränderten. Die Forscher fanden heraus, dass sich der Schädel der Abelisauriden schnell entwickelte, was wahrscheinlich zu ihrem Erfolg beitrug.

„Eine der wichtigsten Zutaten für ihren Erfolg war, dass sie ihre Schädelkonfiguration sehr schnell veränderten, was ihnen neue Möglichkeiten eröffnete“, sagte Pittman. red