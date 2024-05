Kairo. Archäologen finden ein Teil des Sarkophags des Pharaos Ramses II. und decken eine makabere Praxis im alten Ägypten auf.

Ein unter dem Boden eines religiösen Zentrums entdecktes Sarkophagfragment gehört laut einer neuen Studie Ramses II., einem der bekanntesten altägyptischen Pharaonen. Archäologen hatten das Granitartefakt 2009 in einem koptischen Gebäude in Abydos, einer antiken Stadt im Osten Zentralägyptens, ausgegraben.

Das von den Archäologen Ayman Damrani und Kevin Cahail geleitete Team hatte damals festgestellt, dass der Sarkophag zu unterschiedlichen Zeiten zwei Personen beherbergt hatte. Zunächst konnte jedoch nur der letzte „Nutzer“ identifiziert werden. Es handelte sich um Menkheperre, einem „Hohepriester der 21. Dynastie“, der etwa 1000 v. Chr. lebte, heißt es in einer übersetzten Erklärung des französischen Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung.

Ramses II. als Besitzer des Sarkophags identifiziert

Der ursprüngliche Besitzer des Sarkophags, eines mit geschnitzten Verzierungen und Texten bedeckten Behälters, blieb viele Jahre ein Rätsel. Die Archäologen gingen aber davon aus, dass es einer „sehr hochrangigen Persönlichkeit des ägyptischen Neuen Reiches“ gehört hatte, heißt es in der Erklärung.

Weitere Untersuchungen ermöglichten es dem Ägyptologen Frédéric Payraudeau von der Sorbonne-Universität in Frankreich, Ramses II. mit dem Sarkophag in Verbindung zu bringen. Dazu entzifferte er eine übersehene Kartusche, eine ovale Gravur, die den Namen eines Pharaos darstellt, „von Ramses II. selbst“, heißt es in der Erklärung.

Ramses II. war der dritte Herrscher der 19. Dynastie des alten Ägypten und regierte von 1279 bis 1213 v. Chr. Er ist bekannt für die Ausweitung des ägyptischen Reiches auf das heutige Syrien und für seine Bauprojekte, darunter die Erweiterung des Karnak-Tempels.

Ramses II. in Goldsarg beigesetzt

Im Jahr 1881 wurden die Mumie und der Sarg von Ramses II. in einem „geheimen“ Versteck in Deir el-Bahari, einem Tempelkomplex außerhalb von Luxor, gefunden, der nach Angaben des Ägyptischen Museums die Überreste von 50 weiteren Adligen, darunter seinem Vater, enthielt. Sein reich verzierter Sarg gilt laut dem American Research Center in Egypt als „einer der auffälligsten Särge aus dem alten Ägypten“.

Bevor Ramses II. in den neu gefundenen Sarkophag gelegt wurde, wurde er in einem heute verlorenen Goldsarg beigesetzt und in einen Alabastersarkophag überführt, der in seinem Grab von Plünderern zerstört aufgefunden wurde. Später wurde er in den Granitsarkophag gebracht, den der Priester Menkheperre nach Abydos überführt hatte, um ihn für sich selbst zu nutzen.

„Diese Entdeckung ist ein neuer Beweis dafür, dass das Tal der Könige zu dieser Zeit nicht nur Gegenstand von Plünderungen, sondern auch der Wiederverwendung von Grabbeigaben durch spätere Herrscher war“, heißt es in der Erklärung. (red)Die Studie wurde in der Zeitschrift Revue D‘Égyptologie veröffentlicht.