Berlin. . Experten bestätigen: In diesem Jahr ihr Ansturm besonders heftig. Nacktschnecken fressen ganze Beete kahl. Es gibt einen Ausweg

.In Hobbygärtner-Foren ist es seit Wochen ein viel diskutiertes Thema: Mühsam angezogene Pflänzchen werden über Nacht bis auf den Stumpf von Nacktschnecken weggefressen. Unfassbar viele seien es in diesem Jahr, heißt es - ein Eindruck, den Experten bestätigen. „Ja, es ist schlimm dieses Jahr“, bestätigte Michael Schrödl von der Zoologischen Staatssammlung München (ZSM).

„Nach den Dürrejahren 2018 bis 2022, in denen die Populationen entsprechend eingebrochen sind, haben wir nun das zweite sehr feuchte Jahr in Folge“, erklärte Markus Pfenninger vom Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum in Frankfurt. Schon im letzten Jahr hätten sich die Populationen erholt und in diesem Jahr entsprechend von einem bereits hohen Niveau loslegen können. Auch der milde Winter habe sicher nicht geschadet - „aber nach unseren Beobachtungen habe nur extrem kalte Winter einen wirklich nachhaltigen negativen Einfluss“.

Die Superschnecke mit dem irreführenden Namen

Wenn der Salat verschwindet und sich glitzernde Schleimbänder über die Beete ziehen, war wahrscheinlich sie am Werk: die Spanische Wegschnecke. Fachname Arion vulgaris, auch Große Wegschnecke genannt. Sie kommt vielerorts vor - ausgerechnet in Spanien aber nur ganz vereinzelt, wie Forschende in den vergangenen Jahren herausfanden. Anders als lange angenommen wurde sie demnach wohl nicht durch Obst- und Gemüseimporte nach dem Zweiten Weltkrieg von der Iberischen Halbinsel eingeschleppt - der Name führt also in die Irre.

Darum sind es Superschnecken: Sie hat Sex mit anderen Arten

Vielmehr lebt die Art wahrscheinlich schon sehr lange zumindest in Südwest-Deutschland. Seit den 1960er-Jahren taucht sie vermehrt und immer weiter nördlich und östlich auf, oft in hohen Dichten. Zum Leidwesen von Gärtnern handelt es sich um wahre Superschnecken: Die bräunlich-rötlichen Tiere können hervorragend klettern, Hochbeete sind kein Problem für sie, wie Michael Schrödl erklärt. Selbst ein hoch hängendes Gefäß hält sie demnach nicht ab: Sie seilen sich am Schleimfaden hinunter. Salat und Gemüse können sie aus Dutzenden Metern Entfernung riechen.

Lesen Sie auch: Genialer Trick - das sollten Sie vor der Gartenarbeit mit Ihren Fingernägeln tun

Trockener Rasen und gekieste Wege mögen für andere heimische Nacktschnecken ein Problem sein, nicht aber für Arion vulgaris. Sie vermehrt sich Experten zufolge schneller, frisst mehr und setzt sich notfalls zum Fressen in die pralle Sonne, ohne Schaden zu nehmen. Zudem zeigen Erbgutanalysen, dass sie sich stark mit anderen Arten vermischt - und sich auf diese Weise womöglich immer neue günstige Eigenarten für die jeweilige Umgebung aneignet. Und als wäre das alles nicht genug: An einer ausgewachsenen Arion vulgaris haben - kaum Fressfeinde Interesse. Nur die Indischen Laufenten finden sie schmackhaft und manche Laufkäfer können junge Wegschnecken oder deren Eier fressen.

++ Themenseite Balkonkraftwerk ++

Geld: So viel sollte ein Balkonkraftwerk-Set maximal kosten

So viel sollte ein Balkonkraftwerk-Set maximal kosten Zuschuss: Wo es eine Förderung für Balkonkraftwerke gibt

Wo es eine Förderung für Balkonkraftwerke gibt Solarpaket I: Wie man ein Balkonkraftwerk richtig anmeldet

Wie man ein Balkonkraftwerk richtig anmeldet Brandgefahr: Experte warnt vor 800-Watt-Balkonkraftwerk

Experte warnt vor 800-Watt-Balkonkraftwerk Im Garten: Windrad eine Alternative zum Balkonkraftwerk?

Windrad eine Alternative zum Balkonkraftwerk? Solarstrom: 600 oder 800 Watt? was für Balkonkraftwerke gilt

Die Superschnecke ist ein Profiteur des öden Gartens

Manche Hobbygärtner geben derzeit in Foren an, täglich Hunderte Nacktschnecken abzusammeln. Ein Teil des Problems ist Pfenninger zufolge mit gewisser Wahrscheinlichkeit, dass es immer weniger Tiere wie Igel und Kröten gibt, die die Jungschnecken fressen. „Arion vulgaris ist ein Profiteur der Einöde in den Gärten“, wie Schrödl sagte.

Eine Maßnahme gegen Nacktschnecken basiert auf deren Vorliebe für Bier - die Tiere mögen generell den Geruch von Gärstoffen, der potenzielle Nahrung anzeigt: die Bierfalle. Die verführerisch duftende „Trinkhalle“ lockt Experten zufolge allerdings Schnecken aus der gesamten Umgebung herbei - nur ein kleiner Teil von ihnen ertrinke, der Rest mache sich zahlenmäßig verstärkt ans Fressen.

Es hilft nix - an besten killt man die Superschnecke per Hand

Zu empfehlen ist demnach vielmehr, nur morgens zu gießen, Beete mit Grenzstreifen aus Sand oder Schneckenzäunen zu umranden und potenzielle Eiablagestellen wie auf dem Boden liegende Bretter regelmäßig zum Austrocknen in die Sonne zu drehen. Oder, für Menschen, die das können: „Ein schneller Schnitt im vorderen Drittel tötet die Schnecken sofort“, wie Schrödl erklärt.

Sie kommt überall hin, seilt sich notfalls an einem Schleimfaden ab und paart sich mit anderen Arten - die Superschnecke. © DPA Images | Patrick Pleul

„Angeblich hilft Kaffeesatz, weil Koffein ein Nervengift für Schnecken ist“, sagte Pfenninger. Auch das Absammeln gilt durchaus als Möglichkeit, die Population einzudämmen - allerdings dürfen die Schnecken dann auf keinen Fall im Wald oder anderswo in der Natur landen, wo sie heimische Arten zu verdrängen drohen. Städtische Hundewiesen hingegen sind Schrödl zufolge ein guter Ort: „Der Kot wird von den Nacktschnecken gefressen.“ Immerhin eine nützliche Eigenart der nervigen Superschnecke. (ftg/dpa)