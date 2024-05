Palma. Unter den vier Todesopfern des Gebäudeeinsturzes auf Mallorca sind zwei deutsche Urlauberinnen im Alter von 20 und 30 Jahren.

Der Einsturz des Medusa Beach Clubs auf Mallorca forderte vier Tote

Zwei der Opfer im Alter von 20 und 30 Jahren stammen aus Deutschland

Zur Identität der zwei weiteren Todesopfer gibt es bereits erste Erkenntnisse

Der Schock sitzt tief: Zu den vier Toten, die der Club-Einsturz auf Mallorca am Donnerstagabend gefordert hat, gehören laut örtlichen Behörden auch zwei Deutsche. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den beiden 20 und 30 Jahre alten Frauen um Urlauberinnen handelt. Zudem seien bei dem Unglück eine 23-jährige Spanierin und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal ums Leben gekommen.

Insgesamt wurden 16 Menschen verletzt – sieben von ihnen lebensgefährlich. Sie alle werden in umliegenden Krankenhäusern behandelt. „Bild“-Informationen zufolge sind unter den Verletzten einige Niederländer: zwei Männer im Alter von 29 Jahren und drei Frauen (26,27 und 28). Weitere niederländische Verletzte seien bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Einer von ihnen, der als schwer verletzt galt, schwebt laut „Bild“ nicht mehr in Lebensgefahr.

Das Auswärtige Amt teilte auf Anfrage dieser Redaktion am Freitagvormittag mit: „Unser Konsulat in Palma de Mallorca steht in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden. Die Lage vor Ort ist in Teilen derzeit noch unübersichtlich.“ Zum jetzigen Zeitpunkt sei davon auszugehen, dass unter den Verletzten auch Deutsche sind.

Medusa Beach Club: Unfall ereignete sich direkt am Ballermann

Laut „El País“ war die verstorbene Spanierin in dem Club als Kellnerin angestellt. Die „Mallorca-Zeitung“ berichtete weiter, dass es sich bei dem verstorbenen Mann um einen Türsteher der nahegelegenen Diskothek Magic handle, der zum Abendessen in den Medusa Beach Club gekommen war. Laut „Ultima Hora“ war der Verstorbene kein Unbekannter: 2017 habe er am Playa de Palma einen Menschen vor dem Ertrinken gerettet.

Der Unfall geschah im Bereich des „Balnario 1“, nur wenige Straßen von den Kultlokalen Megapark und Bierkönig entfernt. Das Gebäude des Medusa Beach Club stürzte gegen 20.30 Uhr ein. Der erste Stock sei dabei sofort bis zum Keller eingebrochen, wo auch sehr viele Gäste zu Abend gegessen hätten, berichteten „El País“ und andere Medien unter Berufung auf Augenzeugen.

Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und der mallorquinischen Notfalldienste seien schnell vor Ort gewesen. Psychologen und Ärzte betreuten am Unglücksort noch Stunden nach dem Einsturz Leichtverletzte, Angehörige der Opfer und sichtlich mitgenommene Zeugen der Tragödie.

Der Stadtrat von Palma ließ eine dreitägige Trauerperiode anordnen. Sie begann am Freitag um 12 Uhr mit einer Schweigeminute auf der Plaza de Cort im Zentrum von Palma und sollte bis Mitternacht am Sonntag andauern. Auch am Unglücksort gedachten Rettungsteams und Anwohner mit einer Schweigeminute der Opfer.

mit dpa