Courrières. Ein Gewitter sorgt in Frankreich für eine Tragödie auf dem Fußballplatz: Ein Blitz trifft mehrere Menschen, ein Trainer kam ums Leben.

Bei einem Blitzeinschlag auf einem Fußballplatz in Nordfrankreich hat es einen Toten und mindestens drei Verletzte gegeben. Zu dem Unglück kam es am Donnerstagabend im Stadion von Courrières, einer Kleinstadt in der Nähe von Lens, wie die Zeitung „La Voix du Nord“ unter Verweis auf die Polizeipräfektur berichtete. Bei dem Toten soll es sich um einen 33 Jahre alten Fußballtrainer handeln, der nach einem Herzstillstand trotz intensiver Bemühungen nicht wiederbelebt werden konnte. Zwei schwer verletzte Opfer kamen mit Schmerzen im Oberkörper in eine Klinik, ein anderes erlitt demnach Verbrennungen am Bein.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. 33 Menschen wurden den Angaben nach unmittelbar Zeugen des Blitzeinschlags. Für etliche Departements in Frankreich galt am Donnerstag eine Warnung des Wetterdienstes vor Unwettern.

In Deutschland hatte ein Blitz jüngst eine Menschengruppe am Dresdner Elbufer getroffen. Zehn Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. (ftg/dpa)