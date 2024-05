Playa de Palma. Auf Mallorca ist ein Beach Club eingestürzt. Vier Menschen kamen ums Leben – darunter zwei Deutsche. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Der Medusa Beach Club auf Mallorca ist eingestürzt

ist eingestürzt Zwei Frauen aus Deutschland, eine Spanierin und ein Senegales sind dabei gestorben

Nun gibt es erste Erkenntnisse zu dem Unglück – und der Ursache

Tragödie am Ballermann: Beim Einsturz eines Beach Clubs an der Playa de Palma auf Mallorca sind am Donnerstagabend mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern befinden sich nach Polizeiangaben auch zwei deutsche Touristinnen. Sie sollen 20 und 30 Jahre alt sein. Die anderen beiden Toten: eine 23 Jahre alte spanische Kellnerin, ein 44-jähriger Senegalese, der in der nahegelegen Disco Magic als Türsteher arbeitete.

16 Menschen wurden nach offiziellen Angaben bei dem Unglück verletzt. Von den Verletzten befand sich am Freitag keiner mehr in Lebensgefahr, teilte die Rettungsleitstelle mit. Die meisten erlitten Knochenbrüche, Blutergüsse und Platzwunden. Unter ihnen sollen sich ebenfalls mindestens drei Touristen aus dem deutschsprachigen Raum befinden, zudem einige Engländer und mindestens sieben Niederländer.

Mallorca: Medusa Beach Club wie ein Kartenhaus zusammengefallen

Der Unfall geschah direkt am Strand, nur wenige Straßen von den Kultlokalen Megapark und Bierkönig entfernt. Das Gebäude des Medusa Beach Club stürzte gegen 20.30 Uhr ein. Der erste Stock sei dabei bis zum Keller eingebrochen, berichteten die Zeitung „El País“ und andere Medien unter Berufung auf Augenzeugen. Am Freitagmorgen meldete die Feuerwehr, es gebe keine Verschütteten mehr. Alle Opfer konnten geborgen werden.

Beim Einsturz eines Gebäudes an der Playa de Palma gab es Tote und Verletzte. © Google | Google Earth

Am Freitag herrschen 26 Grad an der Playa de Palma. Die Liegen zwischen den Strandlokalen Balneario 1 und 2 sind trotz des Unglücks gut belegt. Getränkehändler preisen verpanschte Mojitos und Caipirinha an. Männer in Trikots öffnen ihr erstes Bier an der Promenade. Ein ganz normaler Tag an der Playa, würden sich da nicht wenige Meter weiter Feuerwehrleute durch einen Berg von Schutt kämpfen.

Ein Einsatzwagen versperrt die Straße am Strand. Geraunte Kommentare wie „Wahnsinn“ oder „krass“ sind von den zahlreichen Schaulustigen zu hören. Sie begutachten das, was nach dem Einsturz vom Medusa Beach Club übriggeblieben ist.

Einige der Passanten machen Fotos von jenem Strandrestaurant, in dem am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr ein Teil der Dachterrasse einbrach und die dort feiernden Menschen mit sich riss. Die Trümmer trafen weitere Gäste, die im Erd- und im Kellergeschoss an Tischen und an der Bar saßen.

Was folgte, waren bange Stunden: Während die Polizei die Schaulustigen inständig bat, leise zu sein, um Lebenszeichen unter den Trümmern zu lokalisieren, tapsten betrunkene Partyurlauber teils grölend, teils witzelnd durch die Absperrungen. Keiner von ihnen war in der Lage, die Situation zu erfassen.

Restaurant war zum Zeitpunkt des Einsturzes stark gefüllt

Ein Feuerwehrmann schilderte der Zeitung „Última Hora“ eine „alptraumhafte“ Szene. Als er am Unglücksort eingetroffen sei, hätten Menschen weinend und schreiend inmitten der Trümmer im Erdgeschoss des Gebäudes gestanden. Die Retter mussten um Ruhe bitten, um die Rufe der Verschütteten hören zu können. Der Leiter der Feuerwehr von Palma, Eder García, sagte, die Trümmer hätten den Fußboden im Erdgeschoss durchbrochen und seien in die Bar im Keller gestürzt, „wo wir die meisten Opfer gefunden haben“.

Wenige Tage vor dem Unglück hatte der Medusa Beach Club in den sozialen Netzwerken die Eröffnung einer neuen Dachterrasse angekündigt – mit Sofas und herrlichem Blick aufs Meer. Dort feierten die Menschen am Donnerstagabend und genossen den Sonnenuntergang über der Bucht von Palma.

Baumängel und überlasteter Balkon die Ursache?

Schon Stunden nach dem Unglück kommen Vermutungen auf, dass es Baumängel in dem Gebäude, das bereits ziemlich alt sein soll, gegeben habe. Der Chef der örtlichen Feuerwehr, Eder García, sagte noch in der Nacht: „Die Terrasse ist wahrscheinlich wegen einer zu großen Belastung heruntergestürzt.“ Waren an diesem Abend eventuell zu viele Menschen auf der neu eröffneten Terrasse? Wurde bei den Umbauarbeiten, die kurz zuvor beendet worden sein sollen, gepfuscht?

Am Freitagmorgen begannen Ermittler der Kripo und der städtischen Bauaufsicht, in dem eingestürzten Partyclub nach möglichen Ursachen zu suchen. Der Chef der mallorquinischen Architektenkammer, Bernat Nadal, schloss nicht aus, dass die Umbauarbeiten nicht korrekt durchgeführt worden seien. „Es ist möglich, dass es da einen Zusammenhang gibt“, sagte er. Hartmut Kalleja, Präsident der Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik (BVPI), gab im Gespräch mit dieser Redaktion zu bedenken: „Es kommt darauf an, ob die Dachterrasse als solche freigegeben wurde, also auch als solche genutzt werden durfte. Das würde ich als Erstes überprüfen.“ Je nach Nutzung gälten nämlich unterschiedliche Belastungsgrenzen.

Um den Einsturz aufzuklären, werden nach Behördenangaben bereits alle Genehmigungen für bauliche Veränderungen sowie alle Betriebslizenzen des Lokals untersucht. „Wir prüfen, ob alles in Ordnung ist. Und wenn nicht, werden wir herausfinden, warum“, wurde der Regionalminister für Stadtplanung, Óscar Fidalgo, von der Regionalzeitung „Diario de Mallorca“ zitiert. „Damit und mit den Berichten der Sicherheitskräfte vor Ort wird es möglich sein, die Ursachen des Unfalls zu ermitteln“, versprach er.

Anwohner werfen Behörden vor, zu wenig zu kontrollieren

Anwohner werden deutlicher und sprechen von Schlamperei. Sie werfen den Behörden vor, die Bausubstanz und die Sicherheit der Bars, Restaurants und Diskotheken an der Playa de Palma nicht ausreichend zu kontrollieren. „Wir befürchteten, dass das einmal passieren könnte“, sagte Francisco Nogales, der Vorsitzende des Nachbarschaftsvereins, gegenüber der Inselzeitung Última Hora. „Die Gebäude hier sind zwischen 80 und 90 Jahre alt, es werden keine Inspektionen durchgeführt und der Zustand verschlechtert sich.“

In der Tat machen etliche Gebäude des Partyviertels an der Playa de Palma nicht durchweg einen modernen Eindruck. Es wird nach Angaben der Anwohner viel improvisiert und Mängel werden mit Farbe, schummriger Beleuchtung und mediterraner Dekoration kaschiert. Gründlich saniert werde wenig, heißt es. Galt dies auch für den Medusa Beach Club? Dieser verteilte sich über zwei benachbarte Gebäude. Beide Clubteile hatten Dachterrassen – eine davon brachte nun vier Menschen den Tod.

Mallorcas Regierung ordnete drei offizielle Trauertage an. Die Flaggen auf der Urlaubsinsel wehen bis Sonntag auf halbmast. Vor dem Rathaus Palmas hielten Politiker eine Schweigeminute ab. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez übermittelte den Familien der Opfer des „schrecklichen Unglücks“ sein Beileid. Er hoffe auf eine schnelle Erholung der Verletzten.

