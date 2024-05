Hamburg. Im Hafen der Hansestadt ist ein Schrottberg in Brand geraten. Die Feuerwehr kommt mit dem Löschen voran – doch der Einsatz dauert.

Alarm in der Hansestadt: Am frühen Dienstagmorgen steht über dem Hafen Hamburg eine dicke schwarze Rauchsäule. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz – auf dem Gelände einer Recyclingfirma ist gigantischer Schrottberg in Brand geraten. Rund 60 Tonnen Metallteile stehen in Flammen, auf einer Fläche von 30 mal 20 Metern. Rund 80 Feuerwehrleute sind vor Ort.

Wegen der massiven Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung der Ortsteile Heimfeld, Harburg und Wilhelmsburg Fenster aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr prüft die Rauchgaswolke fortlaufend auf Schadstoffe. Die Polizei sperrt umliegende Straßen ab, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Der Brand war am Morgen auf dem Gelände, auf dem Altmetalle umgeschlagen werden, aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. © DPA Images | Daniel Bockwoldt

Großbrand im Hafen Hamburg: Löscharbeiten dauern an

Verletze gab es nicht, der Einsatz der Feuerwehr dauert aber an. Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, konnten die Flammen bis zum frühen Vormittag erfolgreich bekämpft werden, die Rauchentwicklung war „sichtbar eingedämmt“. Nun gilt es, Glutnester ausfindig zu machen und zu löschen, heißt es von der Feuerwehr. Demnach kam bei der Brandbekämpfung auch ein Löschboot zum Einsatz, das mit Wasser von der Elbe die Arbeiten unterstützte.

Für die weiterführenden Arbeiten muss der Schrottberg nun auseinandergezogen werden. Gleichzeitig müssen angrenzende Firmengebäude vor der Hitze geschützt werden. Drohnen sind im Einsatz, die aus der Luft bei der Überwachung der Löscharbeiten helfen. Warum der Schrotthaufen in Brand geraten ist, ist derzeit noch unklar.

pcl/mit AFP/dpa