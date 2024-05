Neapel. Die Phlegräischen Felder bei Neapel kommen nicht zur Ruhe. Nun hat erneut ein Beben die Region erschüttert. Die Furcht wächst.

Die rund 4,4 Millionen Menschen, die im Großraum Neapel leben, sind in großer Sorge. Denn unweit der Metropole liegt der Supervulkan Campi Flegrei, in Deutschland Phlegräische Felder genannt. Zwar liegt der letzte Ausbruch des Riesen rund 500 Jahre zurück – doch unter der Erde rumort es. Das Gebiet rund um Neapel ist am Montagabend erneut von einem Erdbeben der Stärke 4,4 erschüttert worden. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) lag das Epizentrum mitten in den Phlegräischen Feldern. Medienberichten zufolge waren die starken Erschütterungen in einem großen Umkreis deutlich zu spüren.

Der Feuerwehr sind von Bewohnern des Gebiets nach eigenen Angaben Risse in Häusern und herabfallende Fassadenteile gemeldet worden. Einsatzkräfte und Statiker sind vor Ort, um die Lage zu überprüfen.

Viele Menschen laufen verängstigt auf die Straßen

Viele Menschen seien verängstigt gewesen und aus Sorge auf die Straßen gelaufen, berichteten Medien. Vor allem in der Nähe des Epizentrums seien einige Häuser regelrecht durchgeschüttelt worden, berichteten Anwohner der Zeitung „Corriere del Mezzogiorno“. Dem zwar kurzen, aber heftigen Erdstoß gingen schwächere Erdstöße voraus.

Die Phlegräischen Felder, ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität in der Region Kampanien im Süden Italiens, werden seit geraumer Zeit von vielen kleinen Erdbeben heimgesucht. Meistens sind es kleine und kaum spürbare Erschütterungen, die die Erdkruste in dem Areal schwächen. Seit elf Jahren gilt für das Gebiet die Alarmstufe Gelb, die zur Vorsicht aufruft. In den vergangenen Monaten kam es jedoch auch zu stärkeren Erdstößen. Zuletzt gab es vergangenen September ein stärkeres Erdbeben der Stärke 4,2. Was die Besorgnis der Anwohner verstärkt: Seit Wochen hebt sich der Boden über dem Supervulkan ungewöhnlich stark an. Das deutet auf möglicherweise wachsenden Druck im Inneren des vulkanischen Ungetüms.

Neapel ist von zwei Seiten bedroht

Der Vesuv liegt ebenfalls in der Nähe von Neapel – die Stadt wird von zwei Seiten bedroht. Der letzte Ausbruch des Vulkans liegt 80 Jahre zurück: Er begann am 18. März 1944 und dauerte zehn Tage. Trotz der Evakuierung von mehr als 10.000 Menschen gab es damals 26 Tote. Im Jahr 79 nach Christus hatten nach mehreren Ausbrüchen des Vesuvs Asche, Schlamm und Lava die antike Stadt Pompeji unter sich begraben, Tausende starben. Die Anlage gehört heute zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Italiens.