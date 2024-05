Berlin. Am Playa de Palma auf Mallorca ist ein 21-jähriger Deutscher tot aufgefunden worden. Erste Hinweise legen einen tödlichen Sturz nahe.

Schock auf Mallorca: Am Pfingstmontag, 20. Mai, ist in S‘Arenal an der Playa de Palma ein deutscher Tourist tot aufgefunden worden. Das berichtet unter anderem die spanische Zeitung „Diario de Mallorca“ unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Demnach soll der 21-Jährige gegen 8.20 Uhr blutüberströmt und bewusstlos in einer Gasse hinter einem Hotel nahe des Balneario 1 gefunden worden sein.

Versuche, den Verletzten wiederzubeleben, blieben Medienberichten zufolge vergebens. Nun ermittelt die Mordkommission. Wie die spanische Zeitung „Diario de Mallorca“ berichtet, deute derzeit alles auf einen Unfall hin. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann aus dem dritten Stock gestürzt sein. Eine offizielle Bestätigung der Polizei steht noch aus.

Toter Deutscher auf Mallorca: Balkonsturz oder tödliche Attacke?

Spanische Medien, darunter die Zeitung „Cronica Balear“, hatten zuvor über einen gewaltsamen Tod des Mannes spekuliert. So hätten die Verletzungen auch von einer Attacke oder einem Überfall stammen können. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht dazu. Die Leiche des jungen Mannes solle ins Gerichtsmedizinische Institut nach Palma gebracht werden, sagte eine Sprecherin der Nationalpolizei.

Die Zeitung „Ultima Hora“ will derweil Näheres zu den Umständen des Unglücks erfahren haben und beruft sich auf Berichte der Freunde des Verstorbenen, mit denen dieser seinen Urlaub auf Mallorca verbrachte. Diese sollen gegenüber den Ermittlern angegeben haben, dass der junge Mann in der Nacht auf dem Balkon geraucht hatte und im betrunkenen Zustand über die Brüstung gefallen sein könnte.

Als der 21-Jährige am Morgen nicht in seinem Zimmer war, seien die Freunde auf die Suche gegangen. Beim Blick über die Brüstung in den Hinterhof hätten sie den jungen Mann leblos in der Gasse hinter ihrem Hotel, dem „Sol de Mallorca“, liegen sehen. So berichten es auch die „Mallorca Zeitung“ und die „Bild“. „Cronica Balear“ schreibt dagegen, dass Mitarbeiter einer örtlichen Wäscherei den Mann gefunden hätten.

Es wäre bereits der zweite tödliche Balkonsturz an der berühmten Partymeile innerhalb weniger Tage. Anfang Mai starb laut „Mallorca Zeitung“ ein 23-jähriger Deutscher beim Sturz von einer Hotelterrasse.