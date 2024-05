Berlin. Auf Mallorca ist ein 21-jähriger Deutscher von seinen Freunden tot aufgefunden worden. Die Polizei vermutet einen tragischen Unfall.

Es ist das tragische Ende eines Partyurlaubs: Am Pfingstmontag ist in S‘Arenal an der Playa de Palma auf Mallorca ein deutscher Tourist tot aufgefunden worden. Das berichteten spanische Medien unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Demnach soll der 21-Jährige blutend und bewusstlos in einer Gasse hinter einem Hotel nahe des Balneario 1 entdeckt worden sein.

Versuche, den Verletzten wiederzubeleben, blieben vergebens. Die Mordkommission hatte die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Am Nachmittag dann hieß es von Seiten der Polizei, man gehe man von einem Unfall aus. Nach ersten Erkenntnissen soll der junge Mann von einem Balkon im zweiten Stock in den Tod gestürzt sein.

Toter Deutscher auf Mallorca: Balkonsturz oder tödliche Attacke?

Wie die Behörden mitteilten, hatte der Deutsche gemeinsam mit einigen Freunden einen Urlaub auf Mallorca verbringen wollen. Nach dem Feiern seien sie gegen 3 Uhr nachts in ihr Hotel, das „Sol de Mallorca“, zurückgekehrt. Erst Stunden später sei den Freunden aufgefallen, dass der 21-Jährige fehlte. Gegen 8 Uhr hätten sie seinen leblosen Körper in der Gasse entdeckt und die Polizei verständigt. Die Zeitung „Ultima Hora“ schreibt unter Berufung auf die Ermittler, der junge Mann habe sich womöglich auf das Balkongeländer gesetzt und das Gleichgewicht verloren.

Spanische Medien, darunter die Zeitung „Cronica Balear“, hatten zuvor über einen gewaltsamen Tod des Mannes spekuliert. Demnach hätten dessen Verletzungen auch von einer Attacke oder einem Überfall stammen können. Die Polizei äußerte sich dazu zunächst nicht. Die Leiche des jungen Mannes wurde im Gerichtsmedizinischen Institut in Palma untersucht.

Mallorca-Touristen verletzen sich häufig bei Stürzen

Stürze mit Todesfolge sind auf Mallorca ein verbreitetes Phänomen mit eigenem Namen: „Balconing“. Meist haben sich die betrunkenen Urlauber ausgesperrt oder wollen als Mutprobe vom Balkon in den Pool springen. Nach dem Start der Party-Saison ist die Playa de Palma seit Ende April wieder voller Touristen, die – anders als die Besucher der englischen Partyhochburg Magaluf westlich von Palma – mehrheitlich aus Deutschland kommen.

Es wäre bereits der zweite tödliche Balkonsturz an der berühmten Partymeile innerhalb weniger Tage. Anfang Mai starb am Ballermann ein 23-jähriger Deutscher beim Sturz von einer Hotelterrasse. Die genauen Umstände werden von den Behörden noch untersucht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war dieser junge Mann nach einer Party nachts überfallen worden und hatte dabei seinen Hotelschlüssel verloren. In angetrunkenem Zustand soll er versucht haben, über die Fassade auf den Balkon seines Zimmers zu klettern.

