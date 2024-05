Berlin. Ende April ist Klaus Otto Nagorsnik bekannt aus „Gefragt – Gejagt“ gestorben. Jetzt teilte Moderator Alexander Bommes neue Details zum Tod.

Ende April ist Klaus Otto Nagorsnik im Alter von 68 Jahren überraschend gestorben. Nagorsnik war einem breiten Publikum als „Jäger“ in der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ bekannt. Nun werden neue Details zu seinem Tod bekannt.

Moderator Alexander Bommes, der die Show seit 2015 moderiert und von Anfang an eng mit Nagorsnik zusammenarbeitete, sprach in der „NDR Talk Show“ über den Tod des „Jägers“: „Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst.“

Moderator enthüllt Details zum Tod

Der Moderator enthüllte auch einige bislang unbekannte Details über die Umstände von Nagorsniks Tod am 24. April 2024. So sei dieser am Abend zuvor nicht im Hotel erschienen, obwohl er am nächsten Tag für die Aufzeichnung vorgesehen war. Am Tag darauf erhielt das Team von „Gefragt – Gejagt“ die bestürzende Nachricht: Klaus Otto Nagorsnik war verstorben. „Wir waren tief getroffen“, berichtet Bommes. Was Bommes jedoch trötstet: Nachbarn berichteten, Nagorsnik sei mit lauter Musik in seiner Wohnung eingeschlafen.

„Für ihn war die Sendung ein riesiger Teil seines Lebens. Er hat den Jäger-Job geliebt und wir haben ihn auch geliebt“, erklärte Bommes weiter. „Wir waren tief getroffen und haben überlegt, wie wir da weiter verfahren“, schilderte er die schwierige Situation während der damals laufenden Produktionswoche mit vier noch anstehenden Drehtagen. „Wir sind zusammengekommen, haben für ihn geschwiegen, dann für ihn geklatscht, das hätte er so gewollt. Dann haben wir auch für ihn weitergemacht, aber das war schon brutal“, fügte er bewegt hinzu.

Klaus Otto Nagorsnik der Bibliothekar, Alexander Bommes bei der 250te Sendung „Gefragt Gejagt“ im Studio Hamburg, 07.03.2018. © imago images/Eventpress | Eventpress MP via www.imago-images.de

Tod erschüttert Quiz-Community

Die Nachricht vom Tod von Klaus Otto Nagorsnik hinterließ nicht nur in der Show, sondern auch in der gesamten Quiz-Community eine tiefe Trauer. Seit 2014 gehörte Nagorsnik zu den Jägern der ARD-Quizsendung, die damals noch im NDR ausgestrahlt wurde. Der gelernte Buchhändler, der auch als „Bibliothekar“ bekannt war, wurde über seinen Quizverein für das Fernsehen entdeckt.

Interessanterweise besaß der gebürtige Nordrhein-Westfale seit Jahrzehnten keinen Fernseher mehr und bevorzugte das Medium Buch, wie er in einem seltenen Interview mit „Münster – Menschen, Geschichten und Erinnerungen“ verriet. Bis zu seiner Rente war er als Bibliothekar in der Stadtbücherei Münster tätig.Moderator Alexander Bommes betonte noch einmal die besondere Persönlichkeit von Nagorsnik: „Ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude.“ Die neue Staffel von „Gefragt – gejagt“ startet am 13. Mai 2024 im Ersten und wird auch die letzten Folgen mit Klaus Otto Nagorsnik umfassen.

