Berlin. „Sturm der Liebe“ begeistert mit seinen Geschichten rund um den „Fürstenhof“ täglich Millionen Zuschauer. Hier entsteht die Telenovela.

Malerische weite Landschaften, grüne Wiesen und Wälder und mittendrin das eindrucksvolle Fünf-Sterne-Hotel „Fürstenhof“. Seit 18 Jahren zieht die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ täglich Millionen von Menschen vor den Fernseher. Liebe und Freundschaft, Intrigen und Herzschmerz – in über 4000 Folgen der Kultserie verfolgen die Zuschauer das Auf und Ab der jeweiligen Traumpaare rund um das Luxushotel „Fürstenhof“. Ein Anwesen umgeben von viel Grün, mit roten Fensterläden, Erkerfenstern und weißen Stuckverzierungen. Doch gibt es das Gebäude wirklich und können Fans der Telenovela dort übernachten? In welchem Ort wird Sturm der Liebe gedreht?

„Sturm der Liebe“: In diesem Bundesland steht der „Fürstenhof“

Die Serie spielt in dem fiktiven Ort Bichlheim im oberbayrischen Bad Tölz. Das Anwesen des „Fürstenhofs“ dagegen ist nicht fiktiv, sondern durchaus real – und es steht in der bayrischen Gemeinde Feldkirchen-Westerham. Genauer: im Ortsteil Vagen. Für die Telenovela wird das Schloss Vagen zum Luxushotel. Jedoch wird das Gebäude nur für die Außenmotive genutzt, gedreht wird die beliebte Serie mehrere Kilometer entfernt. Das Schloss befindet sich in Privatbesitz und ist kein Hotel, demnach kann in dem „Fürstenhof“ nicht übernachtet werden. Auch kann man das Gebäude nicht besichtigen.

Die Außenaufnahmen der Serie werden, nach Angaben der ARD, auf Almwiesen und Wäldern, auf Dorfstraßen und im Garten der sogenannten Mann-Villa gedreht. Letztere steht auf dem Gelände der Bavaria Filmstudios in Geiselgasteig in München. Die Kulisse wurde im Jahr 2000 für den Film „Die Manns – ein Jahrhundertroman“ gebaut und ist bei „Sturm der Liebe“ als Westflügel des „Fürstenhofs“ zu sehen. Die Kulisse umfasst knapp 1200 Quadratmeter inklusive Keller, Erd-, Ober- und Dachgeschoss.

Beliebte ARD-Telenovela entsteht im Münchener Filmstudio

Alle Innenaufnahmen der Telenovela – die Hotelzimmer, die Rezeption, die Küche – werden ebenfalls in den Bavaria Filmstudios in München gedreht. An fünf Tagen in der Woche entsteht im Studio 4/5 neues Material für die Kultserie. Jeden Tag wird eine neue Folge gedreht. Ein Blick hinter die Kulissen ist, so die ARD, wegen des engen Drehplans für Fans deshalb nicht möglich. Es werden lediglich allgemeine Führungen durch die Bavaria Filmstadt angeboten, bei denen Fans die Möglichkeit haben, eine ganz besondere „Sturm der Liebe“-Kulisse zu besichtigen: ein originalgetreuer Nachbau der Rezeption vom „Fürstenhof“.

In neun verschiedenen Hotelzimmern werden die Geschichten der Figuren erzählt, dabei gibt es in dem Studio nur eine Kulisse. Um die einzelnen Räume zu erschaffen, werden vor den Szenen die Kopfteile der Betten und die Kleinmöbel ausgewechselt, wie die ARD schreibt.

„Sturm der Liebe“ erreicht auch nach 18 Jahren Sendezeit immer noch rund 1,5 Millionen Zuschauer am Tag, die in der 20. Staffel der Kultserie die verzwickte Liebesgeschichte von Ana, Vincent und Philipp verfolgen.

„Sturm der Liebe“ erscheint Montag bis Freitag um 15.10 Uhr im Ersten und ist außerdem in der ARD-Mediathek und auf den Streaming-Plattformen Joyn und Amazon Prime abrufbar.