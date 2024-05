Berlin. Die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre steigt in neuer Rekordgeschwindigkeit. Was die Gründe sind und welche Auswirkungen das hat.

Der Klimawandel könnte bald noch schneller voranschreiten, denn die Menge des Kohlendioxids in unserer Atmosphäre steigt weiter an – und zwar schneller als je zuvor. „Wir brechen nicht nur Rekorde bei der CO ₂ -Konzentration, sondern auch bei der Geschwindigkeit des Anstiegs“, sagte Ralph Keeling, Direktor des CO ₂ -Programms des Ozeanologie-Instituts der Universität San Diego, dem „Guardian“.

Klimawandel: Schneller Anstieg der CO₂-Konzentration hat mehrere Gründe

Tatsächlich stieg die CO ₂ -Konzentration von März 2023 bis März 2024 um 4,7 ppm (parts per million). Der ungewöhnlich schnelle Anstieg wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt. Das Klimaereignis El Niño, das allerdings inzwischen abgeklungen ist, sowie die menschengemachten Faktoren: anhaltende und sogar zunehmende Produktion von Treibhausgasen durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe und das Abholzen von Wäldern.

Auch der Anstieg in den ersten vier Monaten dieses Jahres würde einen Rekord darstellen, so Keeling. Schon der Vater des Klimaforschers begann 1958 mit einer Messstation auf dem höchsten Berg Hawaiis die CO ₂ -Konzentration in der Atmosphäre zu messen. Seit Beginn der Messungen steigt die Konzentration kontinuierlich an. Neuesten Auswertungen zufolge liegt die Konzentration in der Atmosphäre aktuell bei 426 ppm. Zum Vergleich: Bevor die Menschheit begann, Treibhausgase in großen Mengen zu produzieren, lag die CO ₂ -Konzentration lange recht stabil bei 280 ppm.

Klimawandel: Warum ist eine hohe CO₂-Menge in der Atmosphäre ein Problem?

Die hohe CO ₂ -Konzentration trägt massiv zur globalen Erderwärmung bei. Denn: Je mehr CO ₂ -Teile sich in der Atmosphäre befinden, desto weniger von der Erde abge­strahlte Wärme kann ins Welt­all ent­weichen. Dadurch steigt das Erdklima und die Pole schmelzen, was wiederum dazu führt, dass der Pegel der Ozeane ansteigt.

Durch das Ende von El Niño wird zumindest der rasante Anstieg der CO ₂ -Konzentration wieder verlangsamt, glaubt Keeling: „Die Anstiegsrate wird mit ziemlicher Sicherheit zurückgehen, aber sie steigt immer noch an, und um das Klima zu stabilisieren, muss der CO ₂ -Anteil sinken“.

fgö