Palma de Mallorca. Touristen, die viel Alkohol trinken, sind Einheimischen auf Mallorca ein Dorn im Auge. Jetzt kommen strenge Regeln für den Ballermann.

Schluss mit dem „Sauftourismus“? Die Regierung der spanischen Balearen will den trinkfesten Touristen auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca offenbar das Handwerk legen. Sowohl am berühmt-berüchtigten Ballermann als auch in anderen Party-Zonen der Insel und einem Bereich auf Ibiza ist nun der Alkoholkonsum auf offener Straße verboten. Die Verschärfung der sogenannten Benimmregeln wurde am Freitag in Palma bekannt gegeben und wird schon in den nächsten Tagen in Kraft treten.

Wer gegen die Regel verstößt, muss mit einem Bußgeld zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. Bereits zuvor waren Trinkgelage, also Alkoholkonsum in Gruppen, verboten. Die etwas schwammige Regelung (ab wie vielen Personen handelt es sich um ein Trinkgelage?) wird nun durch die neue, noch restriktivere Vorgabe ersetzt. Gültig ist sie bis 2027.

Alkoholverbot auf Mallorca: Gibt es Folgen für den Tourismus?

Danach sei man frohen Mutes, die Exzesse auch ohne strenge Regeln unter Kontrolle bekommen zu können, hieß es in der Mitteilung. Wie genau die Polizei diese Regeln umsetzen will, ist noch nicht klar. Entgegen des bekannten Mallorca-Schlagers von Rick Arena dürfte aber auch Radler nach den neuen Regeln als verbotenes Getränk zählen.

Abzuwarten bleibt außerdem, ob sich die neuen Regeln auf die Attraktivität der Balearen als Urlaubsort auswirken. Schließlich reisten im vergangenen Jahr rund 4,6 Millionen Deutsche auf die Inseln, die meisten wohl nach Mallorca und möglicherweise auch schon „Dicht im Flieger“. Allerdings ist in den beliebten Clubs, in denen etwa „Bieraktivist“ Tim Toupet auftritt, der Alkoholkonsum weiterhin uneingeschränkt möglich.

fmg/dpa