Berlin/Palma de Mallorca. Tödlicher Unfall am Ballermann: Wurde der Mann, der auf Mallorca in den Tod stürzte, zuvor ausgeraubt? Das ist zu dem Fall bekannt.

Für einen Touristen aus Deutschland endete der Urlaub auf der spanischen Ferieninsel Mallorca tödlich: Wie die Polizei mitteilte, sei der 23-Jährige in der Nacht auf Dienstag am sogenannten Ballermann von der Fassade seines Hotels gestürzt und ums Leben gekommen. Man geht demnach von einem Unfall aus.

Der Deutsche war am ersten Tag seines Urlaubs gegen 3 Uhr morgens im angetrunkenen Zustand von einer Party zurück in sein Hotel an der Playa de Palma gekommen. Laut der „Mallorca Zeitung“ hatte der Deutsche weder Schuhe noch eine Hose an. Die Hotelangestellten wunderten sich zwar über das Aussehen des Mannes, kümmerten sich aber nicht weiter um ihn.

Hotelmitarbeiter finden toten Deutschen auf Mallorca

Kurz darauf fanden sie ihn regungslos auf dem Boden liegen. Die Ermittler glauben, dass er seinen Schlüssel verloren oder im Zimmer gelassen hatte. Deswegen versuchte er wohl, über die Fassade auf den Balkon seines Zimmers zu klettern. Dabei sei er aus circa zwölf Metern Höhe abgestürzt. Der Rettungsdienst habe noch am Unfallort den Tod des Mannes festgestellt.

Wie „Bild“ berichtet, soll die Polizei auf der spanischen Insel aktuell davon ausgehen, dass der Mann vor seiner Rückkehr ins Hotel ausgeraubt wurde. Dabei könnte auch seine Zimmerkarte geklaut worden sein. Auch davon, dass der Urlauber geschlagen worden sei, ist die Rede. Für Fremdeinwirkung beim späteren Unfall gebe es allerdings keine Hinweise.

Phänomen Balconing – immer wieder tödliche Unfälle auf Mallorca

Auf Mallorca stürzen immer wieder Touristen von Balkonen in den Tod. Das Phänomen ist als Balconing bekannt. Meist haben sich die betrunkenen Urlauber ausgesperrt oder wollen als Mutprobe vom Balkon in den Pool springen. Gerade im von britischen Touristen dominierten Partyort Megaluf war das lange ein Problem, sodass selbst die britische Regierung eine Kampagne dagegen startete.

Ende April startete die Partysaison am Ballermann mit den Openings der großen Diskotheken „Bierkönig“ und „Megapark“. Bis Oktober verwandelt sich der Strandabschnitt auf Mallorca wieder zur deutschen Partymeile.

