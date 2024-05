Berlin. Stefan Raab will ein drittes Mal gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich boxen. Ein Sender wird das Spektakel live im TV übertragen.

Der Fernsehsender RTL wird den Schaukampf des Entertainers Stefan Raab gegen Profi-Boxerin Regina Halmich am 14. September live übertragen. Das teilte der Sender am Mittwoch in Köln mit. Auch „Bild“ berichtete.

Der frühere TV-Moderator (57, „TV total“) hat gegen die Ex-Profiboxerin Halmich (47) aus Karlsruhe bereits in den Jahren 2001 und 2007 zwei Niederlagen in Schaukämpfen kassiert. „In den ersten zwei Kämpfen habe ich ihm gezeigt, wo es langgeht, habe ihm sogar die Nase gebrochen“, erinnerte sich Halmich. „Ich denke, er spekuliert jetzt vielleicht, dass ich nicht mehr so fit bin und dass er jetzt die besseren Chancen hat, gegen mich zu gewinnen. Aber ich muss sagen, da werde ich ihm einen Strich durch die Rechnung machen.“

Tickets für mehr als 190 Euro im Verkauf

„Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass es sich um einen Aprilscherz handelt, aber ich habe ja schon auf meiner Instagram-Seite aufgeklärt: Es ist tatsächlich die Realität“, sagte Halmich im April. „Ich habe wirklich diese Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen kann, diesen dritten Showkampf, dieses Duell, noch mal anzutreten.“

Sie habe sich „nach langer und reiflicher Überlegung“ dazu „entschieden, dass ich es noch mal mache“, sagte Halmich. Die Profiboxerin sagte, sie werde natürlich trainieren und werde auch wieder fit in den Boxring steigen. „Also, ganz klar, es ist ein Showkampf. Ich bin kein Profi mehr. Die Leute wollen jetzt aber auch mit Sicherheit nicht die hohe Boxkunst sehen, sondern die wollen gute Unterhaltung und ich kann versprechen, es wird knallen.“ Die am Dienstag freigeschalteten Karten-Kontingente bewegten sich zwischen 81,50 Euro und 197,50 Euro.

