Berlin. Der 72-Jährige liegt laut einem Bericht auf einer Intensivstation in Berlin. Zuvor hatte es bereits Sorge um seine Gesundheit gegeben.

Seinen Durchbruch feierte der Schauspieler Heinz Hoenig Anfang der 80er-Jahre mit Wolfgang Petersens „Das Boot“, bekannt ist er auch aus der Fernsehserie „Der König von St. Pauli“: Nun gibt es erschütternde Nachrichten aus dem Umfeld des 72-Jährigen. Er liegt nach einer Herz-OP auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus in Berlin, wie der Sender RTL berichtet.

Laut Angaben des Management vom Donnerstag warte der Schauspieler auf „eine dringende, lebensrettende Herz OP (...), die voraussichtlich morgen (3. Mai) stattfinden soll.“ Wie der Sender weiter berichtet, soll Hoenig derzeit im Koma liegen. Er soll am Abend des 30. April mit einem Hubschrauber eingeliefert worden sein. Dem Bericht zufolge wurde dem Schauspieler am Donnerstag ein Stent am Herzen gesetzt. Darauf solle nun die weitere, größere Operation folgen.

Heinz Hoenig: Sorge um Schauspieler nach Herz-OP

Die Gesundheitsprobleme kündigten sich bereits an. Anfang Januar hatte Hoenig seine Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp von RTL abbrechen müssen. „Wegen der schlechten, sehr anstrengenden Wetterbedingungen hat Heinz gesundheitlich immer mehr abgebaut“, erklärte Show-Sanitäter Dr. Bob den schockierten Promi-Campern. „Um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir entschieden, ihn aus dem Camp zu nehmen.“

Der Schauspieler ist dem Publikum in Deutschland aus diversen Sendungen und Filmen bekannt („Der Schattenmann“, Otto Waalkes „7 Zwerge – Männer allein im Wald“, „Traumschiff“, „Masked Singer“). Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler engagiert sich Hoenig sozial. Er ist Gründer der Organisation „Heinz der Stier“, einer Initiative, die sich für psychisch traumatisierte Kinder und Jugendliche einsetzt.

Heinz Hoenig ist verheiratet und hat zwei Kinder mit seiner Ehefrau Annika Hoenig. Zwei weitere Kinder hat er aus einer früheren Ehe. (les)