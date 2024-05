Mount Vernan. Das Haus von George Washington wird derzeit renoviert. Dabei machten Archäologen unter dem Boden eine „unglaubliche Entdeckung“.

Der erste Präsident der USAGeorge Washington starb 1799 auf seinem Gut in Mount Vernan im Bundesstaat Virginia. Genau dort, nicht weit von der US-Hauptstadt Washington D.C. entfernt, gab es jetzt einen unerwarteten Fund. Das teilte die Mount Vernon Ladies‘ Association in einer Pressemitteilung mit. Demnach wurden unter einem Boden des Washington-Hauses zwei dunkelgrüne Glasflaschen entdeckt.

Ein Foto der beiden entdeckten Flaschen voller Kirschen. © Mount Vernon Ladies' Association | George Brown

Überraschender Fund im Geheimversteck: Washingtons Kirschen duften noch

„Diese unglaubliche Entdeckung am Mount Vernon ist ein bedeutender archäologischer Fund. Wir haben nicht nur intakte, versiegelte Flaschen gefunden, sondern sie enthielten auch organisches Material, das uns wertvolle Einblicke und Perspektiven in das Leben am Mount Vernon im 18. Jahrhundert geben kann“, so Jason Boroughs, leitender Archäologe am Mount Vernon. Worum es sich beim angesprochenen „organischen Material“ handelt? Kirschen.

Sie seien inklusive Kern und Stiele in einer Flüssigkeit konserviert und würden sogar noch nach Kirschblüten duften, heißt es weiter in der Mitteilung. Um das Glas zu stabilisieren, wurde die Flüssigkeit aus den Flaschen entfernt. Bis zum 30. April konnten sie begutachtet werden, inzwischen wurden sie zur Analyse an ein Labor übergeben werden.

George Washington: Über seine Beziehung zu Kirschen gibt es eine alte Legende

Wozu genau Washington die Kirschen aufbewahrte, ist unklar. Tatsächlich gibt es aber eine bekannte Legende über George Washington und einen Kirschbaum. Demnach wurde dem späteren Präsidenten im Alter von sechs Jahren eine Axt geschenkt. Mit dieser fällte er umgehend den liebsten Kirschbaum seines Vaters. Dieser war natürlich wütend und konfrontierte den jungen George Washington mit der Frage, ob er es getan hatte. Als dieser sein Vergehen umgehend zugab, soll die Wut des Vaters verflogen sein und er soll zu seinem Sohn gesagt haben: „Deine Ehrlichkeit ist mehr wert als tausend Bäume.“

