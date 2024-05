Liverpool. Wer löst die letzten Tickets für das ESC-Finale 2024? Das entscheidet sich am 9. Mai im zweiten Semi-Finale. So sehen Sie die Show im TV und Stream.

Das zweite Semi-Finale des Eurovision Song Contests 2024 findet am 9. Mai statt

Dann entscheidet sich, wer die letzten Tickets für das große ESC-Finale löst

Wir haben für Sie zusammengefasst, wie Sie die Show live im TV und Stream verfolgen können

Der Eurovision Song Contest ist zurück. Nachdem die ESC-Woche 2024 schon vor zwei Tagen am 7. Mai mit dem ersten Halbfinale begonnen hat, steht heute das zweite Halbfinale an. 16 Acts kämpfen dann um den Einzug ins große Finale – nur zehn werden es schaffen. Wie Sie das zweite Halbfinale des ESC 2024 live im TV und via Stream verfolgen können, lesen Sie hier.

ESC 2024: Sender und Zeit – Wo und wann läuft das zweite Halbfinale im TV?

Wie in jedem Jahr zeigt die ARD das sogenannte Semifinale auch 2024 live. Übertragen wird die Show am 9. Mai ab 21 Uhr im Spartensender ONE.

Kommentiert wird die Show – wie auch das große ESC-Finale – von Thorsten Schorn, der 2024 seinen ESC-Einstand feiert. Kurz nach 23 Uhr soll dann feststehen, welche Acts aus dem zweiten Halbfinale ins Finale einziehen. Ins Rennen gehen:

Zweites Halbfinale: So können Sie den ESC 2024 live im Stream verfolgen

Das ESC-Halbfinale wird jedoch nicht nur im TV, sondern auch online übertragen. Die einfachste Möglichkeit, um die Show via Internet zu verfolgen: Nutzen Sie den nachfolgenden YouTube-Stream.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Außerdem wird das zweite Halbfinale des ESC 2024 auch hier übertragen:

Der Stream von ONE sowie der Stream auf eurovision.de entspricht dem, was auch im TV übertragen wird. Es werden also die Kommentare von Peter Urban zu hören sein. Über YouTube wird dagegen eine unkommentierte Version gezeigt.