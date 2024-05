Berlin/London. König Charles hat erstmals seit seiner Krebsdiagnose wieder die öffentliche Bühne betreten. Ein Detail erfreut aufmerksame Beobachter.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Krebsdiagnose setzte der britische Monarch König Charles ein ganz besonderes modisches Zeichen. Wer genau hinsah, erkannte auf dem rosa Stoff der royalen Krawatte ein unerwartetes Motiv: kleine Dinosaurier. Laut dem Royal-Experten Robert Hardman könnte das prähistorische Motiv Rückschlüsse auf die Stimmung des 75-jährigen Königs zulassen.

Krawatte von König Charles: Das steckt dahinter

Wie Hardman für die „Daily Mail“ schrieb, ist die Krawatte, die König Charles für seinen Besuch im Macmillan Cancer Centre des University College Hospital wählte, eine ganz besondere. Seit Charles König wurde, sei die Dino-Krawatte demnach seine liebste. „Die Angestellten wissen, dass ‚C-Rex‘, wenn er seine ‚T-Rex‘-Krawatte trägt, wahrscheinlich gute Laune hat“, so der Royal-Experte.

Der Spitzname „C-Rex“ spielt auf die royalen Insignien „Charles Rex“ des Königs an. „Rex“ ist der lateinische Begriff für „König“. Angeblich soll der Monarch die Krawatte als Weihnachtsgeschenk von seinem sechsjährigen Enkel Prinz Louis erhalten haben, der ebenfalls großer Dinosaurier-Fan sein soll.

König Charles: Krawatte soll Mut zeigen

„Das abenteuerliche Design der Krawatte könnte außerdem die Bereitschaft des Königs symbolisieren, in den öffentlichen Dienst zurückzukehren, sowie seinen Mut angesichts der Widrigkeiten, die er in den letzten Monaten erlebt hat“, mutmaßt die „Daily Mail“ in einem weiteren Beitrag. Nachdem sowohl der König als auch seine Schwiegertochter Kate eine Krebsdiagnose erhalten hatten, ist ihm neuer Mut sicherlich zu wünschen. Noch befindet sich Charles in Behandlung. Vor etwa zwei Monaten wurde seine Krebserkrankung öffentlich, um welchen Krebs es sich genau handelt ist nicht bekannt.

fgö