Berlin. Mit Marcus & Martinus vertreten zwei Norweger Schweden beim ESC 2024 im eigenen Land. Können Sie mit „Unforgettable“ überzeugen?

Mit Marcus & Martinus haben ausgerechnet zwei Norweger die Ehre, Schweden beim ESC im eigenen Land zu vertreten

Können Sie beim Eurovision Song Contest 2024 überzeugen und an den Erfolg von Loreen anknüpfen?

So gut ist ihr Song „Unforgettable“

Nein, Sie sehen nicht doppelt! Marcus & Martinus sind Zwillinge – und vertreten Schweden beim Eurovision Song Contest 2024. Beim zweiten Anlauf hat es für das Duo geklappt: Im vergangenen Jahr waren sie im schwedischen Vorentscheid auf dem zweiten Platz hinter der späteren ESC-Siegerin Loreen gelandet. Nun konnten sie sich mit „Unforgettable“ durchsetzen.

Schweden beim ESC 2024: Marcus & Martinus mit „Unforgettable“

Die Karriere von Marcus & Martinus begann 2012, als sie mit gerade einmal zehn Jahren den Musikwettbewerb „Melodi Grand Prix Junior“ gewannen. 2015 veröffentlichten sie ihr erstes Album, 2016 folge ein gemeinsames Lied mit der Band Madcon, die beim ESC 2010 als Pausenact auftrat.

Ersten Kontakt zum ESC hatte das Duo 2017. Damals verkündeten die Brüder die Punkte der schwedischen Jury – und das, obwohl sie selbst gar nicht aus Schweden stammen. Denn die Brüder sind eigentlich Norweger, waren in ihrer Heimat und in Schweden, aber auch in Finnland und Dänemark schon mit diversen Veröffentlichungen in den Charts vertreten. Viele Punkte von den Nachbarn scheinen beim ESC also sicher.

Der Song „Unforgettable“ wird beim Song Contest Club-Atmosphäre auf die Bühne bringen. Und ja, auch wenn sie nicht so aussehen sind Marcus & Martinus mit 22 alt genug für den Club. Dort dürften sie mit ihren Tanzkünsten genauso überzeugen wie bei ESC. Insgesamt setzt Schweden 2024 erneut mehr auf eine ausgeklügelte Inszenierung als auf einen außergewöhnlichen Song. „Unforgettable“ ist hochwertig produziert, könnte aber auch von einem beliebigen US-Künstler stammen. Einzigartigkeit? Fehlanzeige.

Mit diesem Konzept hat Schweden, die derzeit wohl größte ESC-Nation überhaupt, in den vergangenen Jahren große Erfolge erzielt. Doch können Marcus & Martinus diesem Anspruch gerecht werden? Schließlich galt der 14. Platz von Tusse im Jahr 2021 schon fast als Blamage.

Zu einer ähnlichen könnte es auch 2024 kommen. In den Wetten liegt Schweden derzeit eher im Mittelfeld, rund um den 12. Platz. Ein besseres Abschneiden ist durchaus möglich – ganz vorne dürften Marcus & Martinus am Ende aber nicht mitspielen.

Schweden beim ESC 2024: Marcus & Martinus mit „Unforgettable“ im Video

So erfolgreich war Schweden zuletzt beim ESC

Schweden ist eines der erfolgreichsten Länder beim Eurovision Song Contest. Siebenmal konnte das Land den Wettbewerb bisher gewinnen – dreimal innerhalb der vergangenen 15 Jahre.

Jahr Interpret Beitrag Platz 2023 Loreen „Tattoo“ 1 2022 Cornelia Jakobs „Hold Me Closer“ 4 2021 Tusse „Voices“ 14 2020 The Mamas „Move“ ESC abgesagt 2019 John Lundvik „Too Late For Love“ 5

Nur zweimal landeten die Schweden in den vergangenen zehn Wettbewerben nicht unter den Top 10. Und nur einmal gelang ihnen bisher der Einzug ins Finale nicht. 2024 müssen sich Marcus & Martinus um diesen nicht sorgen – als Gastgeberland ist Schweden gesetzt.