Berlin. Joost Klein sollte die Niederlande beim ESC 2024 vertreten. Doch kurz vor dem Finale wurde er disqualifiziert. Das ist der Künstler.

Joost Klein hat für einen der ESC-Skandale des Jahres gesorgt

Eigentlich sollte er die Niederlande beim Eurovision Song Contest vertreten

Doch kurz vor dem Finale wurde er disqualifiziert

Es gibt Songs, die gut klingen. Und es gibt Songs, die uns was zu erzählen haben. Das Lied „Europapa“ von Joost Klein, mit dem er die Niederlande beim Eurovision Song Contest (ESC) 2024 im schwedischen Malmö vertreten sollte, gehört zur zweiten Kategorie.

Doch kurz vor dem Finale kam es zum Eklat: Nach ersten Informationen soll es einen „Vorfall“ gegeben haben, Klein soll sich gegenüber einer Kamerafrau gewalttätig verhalten haben. Die Verantwortlichen zogen die Konsequenzen – und disqualifizierten Klein.

Aus rund 600 Einsendungen hatte sich der TV-Sender AVROTROS Klein ausgesucht. Erst stand der Interpret fest, danach wurde das Lied komponiert, besser gesagt: auf ihn zugeschnitten. „Europapa“ hat offenbar viel mit dem Rapper selbst zu tun. Produziert wurde der sehr unterhaltsame Song vom Hardcore-Techno-Musiker Paul Elstak.

Die Niederlande beim ESC 2024: Joost Klein mit „Europapapa“

Im Benelux-Raum ist der 26-jährige Klein schon recht bekannt. In Deutschland landete der Künstler mit Ski Aggu und Otto Waalkes schon einen Sommerhit: mit „Friesenjung“, einer Techno-Adaption des Sting-Klassikers „Englishman In New York“.

ESC 2024: Datum, Veranstaltungsort, Sender und Chancen

Für einen Schmachtfetzen sind die Niederländer immer gut, für Humor aber auch. Diesmal wollten sie aber kein Risiko eingehen. Sie schickten einen Künstler und einen Beitrag ins Rennen, von dem sie wissen, dass beide massentauglich sind. Vor allem sind Text und der Friese mit dem platinblond gefärbten Haar und Schnauzbart so schräg, dass sie unverwechselbar sind. Am Ende hat all das nichts gebracht.

Klein verbindet die Dance-Nummer mit einer Erzählung. „Es ist eigentlich eine Art Brief an meinen Vater“, sagt er. Der habe ihm beigebracht, „dass Menschen sich die Grenzen ausgedacht haben“. Es sei eine Hymne an Europa und seinen schon früh vestorbenen Vater: „Willkommen in Europa, ich bleib hier, bis ich tot geh.“

Die Niederlande beim ESC 2024: Joost Klein mit „Europapapa“ im Video

So erfolgreich waren die Niederlande zuletzt beim ESC

Die Niederlande sind ein ESC-Teilnehmer der ersten Stunde. Sie sind seit 1956 dabei und alles – außer gewöhnlich. Sie haben schon einige Bruchlandungen erlebt und sind nicht über das Halbfinale hinausgekommen. Einerseits.