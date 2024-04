Mailand. In Italien prallt ein Ferrari gegen eine Leitplanke und geht in Flammen auf. Für die Insassen des Sportwagens kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem schweren Unfall in Italien ist ein DJ und ein Model tödlich in einem Ferrari verunglückt. Wie die italienische Zeitung „La Stampa“ berichtet, sei der Ferrari GTC4 am vergangenen Sonntag auf glatter Fahrbahn und bei hoher Geschwindigkeit ins Schleudern gekommen sein. Das Auto prallte dem Bericht zufolge gegen die Leitplanke, wurde in zwei Teile gerissen und ging in Flammen auf. Der Unfall ereignete sich zwischen Ivrea und Santhià in Norditalien.

Die eintreffende Feuerwehr konnte nichts mehr tun: Für die Insassen kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in dem Wagen. Wie nun bekannt wird, soll es sich beiden Toten um einen 40-Jährigen DJ aus der Schweiz handeln, der kurz zuvor noch in einem Club in seinem Heimatland aufgelegt haben soll, wie der „Blick“ berichtet.

Ferrari brennt in Italien aus: Model aus Ukraine saß im Auto

Anschließend sei der DJ nach Italien gefahren. Erst Tage nach dem Unfall konnte auch die Identität der zweiten stark-verkohlten Leiche identifiziert werden. Dabei handelt es sich offenbar um ein 22-jähriges Model aus der Ukraine, wie ihr Bruder dem „Blick“ bestätigte.

Unterdessen laufen in Italien die Ermittlungen zur Unfallursache. Wie italienische Medien berichten, könnte die hohe Geschwindigkeit des Ferraris Grund für den Unfall gewesen sein. (bekö)