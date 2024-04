Berlin. Beim Samstags-Lotto können fünf Millionen Euro erspielt werden. Alle aktuellen Gewinnzahlen und Quoten finden Sie hier im Überblick.

Bei der Ziehung am Mittwoch, 3. April, hat niemand den Jackpot geknackt. Bei der Lotto-Ziehung am Samstag liegen damit fünf Millionen Euro im Lostopf. Ob Sie auf die auf die sechs Richtigen plus Superzahl getippt haben und mit dem Preisgeld nach Hause gehen, lesen Sie hier.

Lotto am Samstag: Aktuelle Gewinnzahlen vom 6. April

Die Gewinnzahlen von Samstag lesen Sie nach der Ziehung hier.

Lottozahlen:

Superzahl:

Spiel 77:

Super 6:

Lotto am Samstag: Die Quoten vom 6.4.

Die Quoten von Samstag finden Sie nach der Ziehung hier.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Lotto: Wann ist die Ziehung am Samstag, 6. April?

Die Ziehung des Lottos am Samstag ist um 19.25 Uhr.

Lotto am Samstag, 6.4.: Wann ist Annahmeschluss?

Bundesland Annahmeschluss beim Lotto am Samstag Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 19.00 Uhr Brandenburg 18.55 Uhr Bremen 19.00 Uhr Hamburg 19.00 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 19.00 Uhr Niedersachsen 19.00 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 19.00 Uhr Saarland 19.00 Uhr Sachsen 19.00 Uhr Sachsen-Anhalt 19.00 Uhr Schleswig-Holstein 19.00 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Lotto

Lotto: So funktioniert das Glücksspiel

Lotto 6aus49 kann man sowohl online auf Lotto.de als auch mit Spielscheinen spielen. Diese können in jeder Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften erstanden werden. Auf den Scheinen finden Sie zwölf Felder mit je 49 Zahlen: Auf diesen müssen Sie jeweils sechs Zahlen Ihrer Wahl ankreuzen. Die letzte Ziffer der Spielscheinnummer ist Ihre Superzahl. Lesen Sie hier: Wie spiele ich Lotto? Die wichtigsten Regeln.

Nun gilt es, die Ziehung zu verfolgen, die jeden Mittwoch und Samstag stattfinden. Durch ein Zufallsverfahren werden sechs Zahlen plus eine Superzahl ermittelt. Ein Gewinn kann mit mindestens zwei übereinstimmenden Gewinnzahlen plus korrekter Superzahl erzielt werden. Den Lotto-Jackpot erhalten Sie bei einer vollständigen Übereinstimmung der Zahlen. Die Gewinnchancen liegt hier bei 1:140 Millionen.

In Verbindung mit Lotto 6aus49 können Sie zusätzlich an den Zusatzlotterien Spiel 77, Super 6 und der Glücksspirale teilnehmen. Die Teilnahme am Glücksspiel ist erst ab 18 Jahren erlaubt.

Wo kann ich die aktuellen Lotto-Gewinnzahlen einsehen?

Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen und Quoten erfolgt sowohl auf Lotto.de, im Videotext als auch in weiteren Medien, darunter Artikel unserer Redaktion.

Lotto 6aus 49, Zusatzlotterien, Glücksspirale: Wie viel kostet ein Spielschein?

Der Spieleinsatz für ein Kästchen bei Lotto 6aus49 beträgt 1,20 Euro zuzüglich der jeweiligen Bearbeitungsgebühr der Landeslotteriegesellschaft pro Spielschein. Der Spieleinsatz für die Zusatzlotterien beträgt 2,50 Euro beim Spiel 77 und 1,25 Euro für eine Teilnahme bei Super 6. Die Teilnahme an der Glücksspirale kostet fünf Euro.

Ein vollständiger Lottoschein mit zwölf Tippfeldern kostet für eine Ziehung insgesamt 14,40 Euro zuzüglich der jeweiligen Bearbeitungsgebühr der Landeslotteriegesellschaft pro Spielschein. Mit der Auswahl weiterer Ziehungen oder Zusatzlotterien erhöht sich der Spieleinsatz entsprechend.

Lotto: Wie viel können Sie gewinnen?

Im Spiel 6aus49 gibt es neun Gewinnklassen – und nur in Gewinnklasse 9 (zwei Richtige + Superzahl) gibt es eine feste Quote von sechs Euro. In den anderen Gewinnklassen 8 (drei Richtige) bis 1 (sechs Richtige + Superzahl) hängt die Gewinnquote von der Anzahl der Gewinne in der jeweiligen Gewinnklasse und dem Ausschüttungsanteil ab.

Ziehung der Lottozahlen: Wo kann ich es live sehen?

Im Gegensatz zum Eurojackpot gibt es immer eine Übertragung des Lottos 6 aus 49: Die Ziehung der Lottozahlen kann live im Online-Stream am Samstag ab 19.25 Uhr auf der Seite lotto.de verfolgt werden.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweis: Lotto darf erst ab 18 Jahren gespielt werden. Das betrifft auch das Online-Glücksspiel. Personen unter 18 Jahren dürfen weder Rubbellose kaufen noch Gewinne abholen. Das gilt auch dann, wenn Sie eine Kundenkarte oder eine Vollmacht der Eltern oder der Erziehungsberechtigten vorlegen.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert zu Glücksspielsucht und über das Gefahrenpotenzial der verschiedenen Glücksspiele. Zudem werden ein „Check dein Spiel“-Selbsttest zum eigenen Spielverhalten sowie Beratungshilfen angeboten.