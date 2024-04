Berlin. Saharastaub sorgte an Ostern für erhöhte Feinstaubwerte. Wie häufig ist das Wetterphänomen? Und welche Folgen hat es? Einige Antworten.

Saharastaub ist ein erstaunliches Phänomen. Über Hunderte, sogar Tausende Kilometer werden feinste Mineralstaubpartikel als sogenanntes Aerosol aus der nordafrikanischen Wüste in andere Weltgegenden transportiert. Von starken Winden aufgeweht, gelangt das Aerosol so bis ins Amazonasgebiet oder – wie zuletzt über Ostern – nach Mitteleuropa. Meist breitet sich der Saharastaub in höheren Luftschichten aus und wird nur von Meteorologen wahrgenommen. Wenn sich die Partikel allerdings bodennah zeigen, kommt es zu einer milchig-rötlichen Färbung des Himmels und oft zu einer erhöhten Feinstaubbelastung. Auch von einem negativen Effekt auf die körperliche Gesundheit müsse dann ausgegangen werden, heißt es auf der Seite des Umweltbundesamtes.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, besteht Saharastaub aus Aluminosilikaten (zum Beispiel Ton, Kaolinit, Montmorillonit), Eisenoxiden (Hämatit, Geothit), Quarz, Kalzit und Gips. Die Eisenoxide sorgen wiederum dafür, dass roter Saharastaub je nach Zusammensetzung magnetisch reagieren kann. Höhenwinde tragen die Partikel je nach Luftströmung über Tausende Kilometer, wobei laut Experten auch robuste und langlebige Krankheitskeime auf Partikeloberflächen mittransportiert werden können. So wurde bereits ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Saharastaub und Ausbrüchen einer bakteriellen Hirnhautentzündung in der Sahelzone festgestellt.

Saharastaub in Deutschland: Bundesverband der Pneumologen gibt Entwarnung

Daneben hat Saharastaub aber auch positive Effekte. In der Karibik und im Amazonas-Regenwald hat er eine düngende Wirkung und versorgt die genannten Gebiete mit wichtigen Nährstoffen. In Europa ist Saharastaub keine seltene Erscheinung. Laut Deutschem Wetterdienst tritt das Phänomen pro Jahr zwischen zehn und 20 Mal auf, vor allem im Frühjahr und Sommer. Vereinzelt erreicht uns das Aerosol aber auch im Winter. Der Staub verfärbt dann den Schnee rotbraun – ein Schauspiel, das als „Blutschnee“ bekannt ist. Wenn der Regen die Partikel aus der Atmosphäre wäscht, könne sich die Regentropfen rot färben, was wiederum als „Blutregen“ bezeichnet wird.

Bleibt die Frage, ob der Saharastaub eine gesundheitsgefährdende Wirkung hat. Der Bundesverband der Pneumologen gibt Entwarnung – wenigstens für gesunde Menschen. Selbst Sport im Freien ist demnach bei Saharastaub möglich. Asthmatiker und Pollenallergiker sollten dagegen vorsichtig seien, da sich die Pollen mit den Staubpartikeln verbinden und dadurch aggressiver werden können. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte regelmäßig auf der Internetseite des Copernicus Atmosphere Monitoring Service vorbeischauen, der die Ausbreitung von Sahrastaub in den kommenden Tagen prognostiziert. tok