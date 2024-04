Leipzig. Mehrere Tage lang war das Schicksal eines gestohlenen Bartaffen aus dem Zoo Leipzig unklar. Jetzt ist das Tier wiedergefunden worden.

Ein vermisster Bartaffe ist zurück im Zoo Leipzig. Das Tier sei äußerlich unverletzt im Leipziger Stadtteil Reudnitz entdeckt worden, teilte der Zoo mit. Ein Tierpfleger-Team habe das 15 Jahre alte Weibchen namens Ruma zurück in den Zoo gebracht. Der Affe war am Ostersonntag nach einem Einbruch in sein Gehege als gestohlen gemeldet worden.

Die Polizei hatte laut Zoo einen Hinweis bekommen, dass ein Bartaffe auf einem Baum im Leipziger Stadtteil Reudnitz gesichtet worden sei. Sofort sei das Zoo-Team ausgerückt. In der Zwischenzeit sei der Affe in ein nahe gelegenes Mehrfamilienhaus gelaufen und konnte dort eingefangen werden.

„Wir sind erleichtert, dass es unserem Bartaffenweibchen einer ersten Prüfung nach gut geht. Es sind keine äußeren Verletzungen zu sehen, aber sie macht einen geschwächten Eindruck“, erklärte Zoo-Direktor Junhold. Er dankte dem Hinweisgeber, der den Affen im Baum entdeckt hatte.

Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauerten an. Das Fehlen des Tieres war am Morgen des Ostersonntags entdeckt worden. Laut Zoo gab es eindeutige Einbruchsspuren am Gehege. Der Gefährte des gestohlenen Affen, ein 12 Jahre altes Männchen, war unversehrt in der Anlage zurückgeblieben.

