Wangen im Allgäu. In Wangen hat ein 34-Jähriger unvermittelt auf ein Mädchen eingestochen. Der Mann wurde festgenommen. Was bislang bekannt ist.

Eine Vierjährige ist in einem Supermarkt angegriffen und schwer verletzt worden

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 34-Jährigen handeln

Er soll noch an diesem Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden

Ein 34-Jähriger hat in einem Supermarkt in Wangen in Baden-Württemberg eine Vierjährige mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr, wie die Polizei Ravensburg am Donnerstag mitteilte. Der Verdächtige und das Mädchen kannten sich nach ersten Ermittlungsergebnissen vorher offenbar nicht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Ravensburg mitteilten.

Vierjährige im Supermarkt angegriffen: Verdächtiger soll Haftrichter vorgeführt werden

Nach Ermittlerangaben ging der Mann laut Zeugenaussagen „unvermittelt“ auf das Mädchen los, das sich mit seiner Mutter in dem Laden aufhielt. Das Kind wurde schwer verletzt, befand sich nach einer Notoperation aber im stabilen Zustand. Ein Zeuge nahm dem Verdächtigen das Messer ab, rief die Polizei und verfolgte den 34-Jährigen. Einsatzkräfte nahmen diesen kurz darauf fest. Er soll am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Tatverdächtige habe sich offenbar noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte eine Polizeisprecherin.

Weitere Angaben zu dem Mann machte sie nicht. Auch die Nationalität war zunächst nicht bekannt und die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.

Die Filiale der Discounterkette Norma war am Donnerstagvormittag wieder wie gewohnt für Kundschaft geöffnet, sagte ein dpa-Fotograf vor Ort. Im Supermarkt habe es keine Spuren mehr gegeben, die an die Tat von Mittwochnachmittag erinnerten.

ftg/dpa/afp