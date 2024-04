Berlin. Nach dem Verleumdungsprozess wurde es ruhig um Gil Ofarim (41). Nun zeigt sich der Musiker erstmals wieder der Öffentlichkeit.

Zuletzt sorgte Gil Ofarim für Negativschlagzeilen. Grund war der Verleumdungsprozess gegen den Musiker vor dem Landgericht Leipzig im vergangenen Jahr. Nun plant Ofarim offenbar sein Comeback. Erstmals seit dem Ende des schlagzeilenträchtigen Prozesses um einen erfundenen Davidstern-Skandal zeigte er sich wieder der Öffentlichkeit. Am Mittwoch erschien auf seiner ansonsten verwaisten Instagram-Seite ein Video in seiner Story, in dem er – mit Brille und neuer Kurzhaarfrisur – Gitarre spielt. „Countdown läuft!.. Donnerstag 18 Uhr !.. video zum „Frühjahrsputz Gitarren Sale“ lautet der Schriftzug über dem Video. Was genau das bedeutet, wurde zunächst nicht klar.

Ofarim, der aus München stammt und dort lebt, zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem er in seinem Prozess um Verleumdung und falsche Verdächtigung im November vergangenen Jahres überraschend ein Geständnis abgelegt hatte. Das Verfahren gegen den 41-Jährigen wurde daraufhin gegen eine Geldauflage von 10.000 Euro eingestellt.

Gil Ofarim zurück: Prozess setzte dem Musiker deutlich zu

Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Er hatte darin geschildert, dass der Hotelmanager ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Das Video verbreitete sich stark in den sozialen Netzwerken. Der Musiker erstattete später Anzeige, aber auch der Hotelmanager wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an.

Große Zweifel an seiner Darstellung zeigten sich dann auch im Prozess gegen den Sohn des 60er-Jahre-Stars Abi Ofarim (1937-2018), schließlich legte er ein Geständnis ab und entschuldigte sich bei dem Hotelmanager, der als Nebenkläger auftrat: „Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid.“

Dafür, den antisemitischen Vorfall im Hotel erfunden zu haben, wurde Ofarim scharf kritisiert – unter anderem vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Ofarim habe neben der Öffentlichkeit auch die jüdische Gemeinde belogen. „Damit hat Gil Ofarim all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt.“

